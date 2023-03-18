Ghezzal için ilk 11 erken!

Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ın bugün İstanbulspor ile oynayacağı maçla birlikte takıma geri dönüyor. Ancak teknik ekip, Cezayirli yıldızı 11'de başlatma konusunda kararsızlık yaşıyor.Bu nedenle sahalara çıkmak adına sabırsız olan ve teknik direktör Şenol Güneş ile oynamak için görüşen Ghezzal'ın kulübede karşılamaya başlaması ve ikinci yarı oyunun seyrine göre sahaya sürülmesi bekleniyor.Bu nedenle futbolcunun milli arada fiziksel olarak da daha iyi noktaya geleceği düşünülerek şimdilik yedek oturtulması planlanıyor.LIGDE üç maçlık galibiyet hasretinin ardından yeni takviyelerle birlikte, A.Gücü'nü 2-1, Başakşehir'i 2-0 ile geçen Beşiktaş, bugün sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Kartal, evindeki mücadeleden kayıpsız ayrılarak seriyi 3 maça çıkarmayı hedefliyor. Ceza sınırındaki Cenk ile Hadziahmetovic kart görürlerse F.Bahçe derbisinde forma giyemeyecek.