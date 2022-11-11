Ghezzal’dan 4 ay fayda yok!

eşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, geçtiğimiz günlerde ABD'desebebiyle ameliyat olmuştu. Tecrübeli oyuncunun durumuyla ilgili Serik Belediyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçından sonra konuşan teknik direktör Şenol Güneş, "Ghezzal operasyon geçirdi.ifadelerini kullandı.Ghezzal ile ilgili Beşiktaş'ın sağlık heyetinden teknik ekibe ilk bilgilendirme de geldi.Yıldız futbolcunun sakatlığını tamamen atlatıp hazır olmasının 3.5-4 ay arasında süreceği ifade edildi. Bu durumda Ghezzal'ın en iyi ihtimalle şubat sonu gibi sahada olabileceği kaydedildi. Bu arada, dalında ABD'de bir numara olduğu için Ghezzal'ın Prof. Ned Amendola'ya ameliyat olduğu bildirildi.oynayacağı 12 lig maçında forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcunun tedaviye vereceği cevaba göre mart ayında oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev alma ihtimali bulunuyor.Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle Süper Lig'deki 5 maçta forma giyebilen Rachid Ghezzal, bunların üçünde ilk 11'de sahaya çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Toplamda 226 dakika sahada kaldı. Cezayirli yıldız, Beşiktaş kariyerinde ise toplam 83 karşılaşmada görev aldı. 15 gol atarken 26 da asist yaptıYönetim ve hocanın vereceği bir kararRACHID Ghezzal, Beşiktaş için çok önemli bir oyuncu. Sağ kanatta oynuyor ama değişik özelliklere sahip. Daha çok sıfıra inip orta yapan bir kanat forveti değil, içeriye kat ederek oynuyor.Beşiktaş'ın tabii ara transferde ne yapacağını bilemem ama kanat forveti olarak N'Koudou ile Redmond var. Muleka da tam görev yeri olmasa da oynayabiliyor.Daha öncelikli bölgeler varBEŞIKTAŞ'TA Ghezzal'ın yerini doldurmak kolay değil. Transfer yapmaktansa bu bölgede oynayabilen Redmond, Cenk, Muleka ve Dele Alli gibi oradaki eksikliği tolere edebilecek isimler var.Dünya Kupası arası, oyuncunun önemli bir zaman kaybını karşılayacaktır.Sonra stoper düşünüp ardından kanat ve forvet arkası oynayabilen, teknik kapasitesi ve hızı yüksek bir oyuncuyu transfer listesine yazmalı.