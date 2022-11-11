Ghezzal’dan 4 ay fayda yok!

ABD’de ayak parmağından ameliyat olan tecrübeli ismin 2 ay sonra bireysel çalışmalara başlaması bekleniyor. Takıma dahil edilmesi ve tam hazır hale gelmesi için de bir o kadar süreye ihtiyacı var
Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, geçtiğimiz günlerde ABD'de ayak ikinci parmakplantar plate yaralanması sebebiyle ameliyat olmuştu. Tecrübeli oyuncunun durumuyla ilgili Serik Belediyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçından sonra konuşan teknik direktör Şenol Güneş, "Ghezzal operasyon geçirdi. Tedavilerle düzeleceğibeklendi ama olmadı. Süreyidoktor biliyor. Aradan sonrabakacağız. ABD'den gelincedurumu değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
ÖZEL BİR AMELİYAT OLDUĞU İÇİN ABD'DE YAPILDI
Ghezzal ile ilgili Beşiktaş'ın sağlık heyetinden teknik ekibe ilk bilgilendirme de geldi. Buna göre 30 yaşındakifutbolcunun 2 ay sonra bireyselçalışmalara başlayabileceği,ardından yaklaşık bir aysonra takıma dahil olup toplaçalışma yapabileceği ön görülüyor. Yıldız futbolcunun sakatlığını tamamen atlatıp hazır olmasının 3.5-4 ay arasında süreceği ifade edildi. Bu durumda Ghezzal'ın en iyi ihtimalle şubat sonu gibi sahada olabileceği kaydedildi. Bu arada, dalında ABD'de bir numara olduğu için Ghezzal'ın Prof. Ned Amendola'ya ameliyat olduğu bildirildi.
EN AZ 12 MAÇ KAÇIRACAK
oynayacağı 12 lig maçında forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcunun tedaviye vereceği cevaba göre mart ayında oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev alma ihtimali bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?
Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle Süper Lig'deki 5 maçta forma giyebilen Rachid Ghezzal, bunların üçünde ilk 11'de sahaya çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Toplamda 226 dakika sahada kaldı. Cezayirli yıldız, Beşiktaş kariyerinde ise toplam 83 karşılaşmada görev aldı. 15 gol atarken 26 da asist yaptı
GÜNÜN SORUSU
Beşiktaş'ta Ghezzal uzun süre forma giyemeyecek. Yerine transfer yapılmalı mı?
ÖMER ÜRÜNDÜL
Yönetim ve hocanın vereceği bir karar
RACHID Ghezzal, Beşiktaş için çok önemli bir oyuncu. Sağ kanatta oynuyor ama değişik özelliklere sahip. Daha çok sıfıra inip orta yapan bir kanat forveti değil, içeriye kat ederek oynuyor. Bir benzerörnek vermek istersem, M. City'dekiRyad Mahrez gibi. Beşiktaş'ın tabii ara transferde ne yapacağını bilemem ama kanat forveti olarak N'Koudou ile Redmond var. Muleka da tam görev yeri olmasa da oynayabiliyor. Cenk Tosun içinde aynı şeyler geçerli. Bu artık yönetim veteknik direktörün vereceği bir karar.
FATİH DOĞAN
Daha öncelikli bölgeler var
BEŞIKTAŞ'TA Ghezzal'ın yerini doldurmak kolay değil. Transfer yapmaktansa bu bölgede oynayabilen Redmond, Cenk, Muleka ve Dele Alli gibi oradaki eksikliği tolere edebilecek isimler var. Bu biraz bütçe meselesi. Dünya Kupası arası, oyuncunun önemli bir zaman kaybını karşılayacaktır. Eğer transfer için bütçevarsa önce sol beke oyuncu alınmalı. Sonra stoper düşünüp ardından kanat ve forvet arkası oynayabilen, teknik kapasitesi ve hızı yüksek bir oyuncuyu transfer listesine yazmalı. O zamanmaliyet fayda hesabı açısından daha akıllıbir strateji uygulanmış olur.