Giovanni onu çok istedi!

Temmuz ayının başında İstanbul'a kadar gelip tesisleri gezen Felix Uduokhai'nin transfer süreci ekonomik nedenlerle durma noktasına gelmişti.Yapılan pazarlıklar sonrası Augsburg ile aradaki pürüzler tamamen giderildi. Bu transferin gerçekleşmesinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un ısrarcı tavrının etkili olduğu belirtildi.Hollandalı çalıştırıcının, yönetime verdiği transfer raporunda Uduokhai için, "Mutlaka alınması gerekiyor" ifadelerini kullandığı, bunun üzerine siyah-beyazlı kurmayların harekete geçerek işe son noktayı koyduğu kaydedildi. 26 yaşındaki Nijerya asıllı Alman futbolcu, bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek.Alman kulübünden kiralanan başarılı savunmacının mukavelesinde zorunlu satın alma maddesi de yer alacak.Alman medyası, satın alma opsiyonun devreye girmesiyle Beşiktaş'ın Augsburg'a 5.3 milyon Euro bonservis, 2 milyon Euro da bonus ödeyeceğini yazdı.