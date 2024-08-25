Giovanni onu çok istedi!

Temmuz ayının başında İstanbul'a kadar gelip tesisleri gezen Felix Uduokhai'nin transfer süreci ekonomik nedenlerle durma noktasına gelmişti. Oyuncunun kulübü Augsburg ile şartlarda tam anlamıyla uzlaşamayan siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi Play-Off'undaki Lugano maçı sonrası yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'in Almanya'ya gidişiyle sürece yeniden ivme kazandırdı.
Yapılan pazarlıklar sonrası Augsburg ile aradaki pürüzler tamamen giderildi. Bu transferin gerçekleşmesinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un ısrarcı tavrının etkili olduğu belirtildi.
İMZA İÇİN GELİYOR
Hollandalı çalıştırıcının, yönetime verdiği transfer raporunda Uduokhai için, "Mutlaka alınması gerekiyor" ifadelerini kullandığı, bunun üzerine siyah-beyazlı kurmayların harekete geçerek işe son noktayı koyduğu kaydedildi. 26 yaşındaki Nijerya asıllı Alman futbolcu, bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Ardından da 1+3 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Alman kulübünden kiralanan başarılı savunmacının mukavelesinde zorunlu satın alma maddesi de yer alacak.
7.3 MİLYON EURO İDDİASI
Alman medyası, satın alma opsiyonun devreye girmesiyle Beşiktaş'ın Augsburg'a 5.3 milyon Euro bonservis, 2 milyon Euro da bonus ödeyeceğini yazdı.