Gizli kahraman Svensson

Dolmabahçe'deki galibiyete Jonas Svensson, performansıyla damgasını vurdu.Sadece 5 top kaybı gerçekleştirirken 1 tehlike engelleme, 3 pas arası ve 1 de kilit pasla galibiyetin gizli kahramanı oldu. Savunma oyuncusu olmasına rağmen yüzde 95 pas yüzdesiyle dikkat çekti.