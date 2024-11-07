Gizli kahraman Svensson

Dolmabahçe'deki galibiyete Jonas Svensson, performansıyla damgasını vurdu. Muçi'nin golünde asist yapan Norveçli sağ bek, skor 0-0'ken Malmö'nün yüzde 100'lük golünü önledi. 14 ikili mücadelenin 12'sini kazanarak rakibi üçüncü bölgede adeta tek başına durduran tecrübeli oyuncu, 7 de top kazanmayla oynadı.
Sadece 5 top kaybı gerçekleştirirken 1 tehlike engelleme, 3 pas arası ve 1 de kilit pasla galibiyetin gizli kahramanı oldu. Savunma oyuncusu olmasına rağmen yüzde 95 pas yüzdesiyle dikkat çekti.