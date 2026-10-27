Gol yememek güzel

Süper Lig'de Metin Türel'den (1973-74) bu yana Beşiktaş'ın başında görev yaptığı ilk beş iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör olan Vincenzo İtaliano, ikinci yarıda atılan 2 golle gelen galibiyeti şöyle yorumladı: "İlk yarı iyi başladık ama 20 metrede iyi işler çıkaramadık. İkinci devrede yapacağım değişikliklerle takımı güçlendirecektim. Oh takıma çok iyi girdi. Onu tebrik ediyorum. Gerçek bir profesyonel. Böyle devam etmesi gerek. Çok önemli bir 3 puan aldık. Bu ligde kolay maç yok. İkinci yarıda skoru aldığımız için mutluyum. Olaitan'ın gol de atması gerekiyordu. Son iki maçta çok güzel iki gol attı. Bunu daha fazla yapması gerekiyor. Uzun zamandır hep gol yiyorduk, maçı gol yemeden bitirdiğimiz için de mutluyum."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör