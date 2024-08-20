Goller yenilerden asistler eskilerden

Süper Lig'de ilk iki maçta 6 golü rakip ağlara bırakan Beşiktaş'ta, asistlerin 5'i eskilerden, gollerin de 5'i yenilerden geldi.. Silva, Samsunspor maçında 1 golle oynarken, Antalya ağlarına da 1 gol bıraktı.Kartal'ın bir diğer yeni transferi Paulista da sezonun ilk maçında golle tanışırken, son golün sahibi ise geçen sezon devre arası transfer edilen Ernest Muçi oldu.