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Giriş Tarihi: 20.8.2024

Goller yenilerden asistler eskilerden

Süper Kupa’yı alıp ligde 2’de iki yapan Beşiktaş’ın yeni transferleri hedefi 12’den vurdu, taraftarı mest etti

Ogün ŞAHİNOĞLU
Goller yenilerden asistler eskilerden
Süper Lig'de ilk iki maçta 6 golü rakip ağlara bırakan Beşiktaş'ta, asistlerin 5'i eskilerden, gollerin de 5'i yenilerden geldi. Siyah-beyazlıların yeni yıldızları Rafa Silva ve Ciro Immobile sezona fırtına gibi başlarken, takıma da çok çabuk uyum sağlayıp farklarını ortaya koydu. Silva, Samsunspor maçında 1 golle oynarken, Antalya ağlarına da 1 gol bıraktı. İlk maçı boş geçen Immobile ise dün iki gole imzasını attı. Kartal'ın bir diğer yeni transferi Paulista da sezonun ilk maçında golle tanışırken, son golün sahibi ise geçen sezon devre arası transfer edilen Ernest Muçi oldu. Cher Ndour'un da Beşiktaş formasıyla tanışır tanışmaz yaptığı şık asist herkesi sevindirdi.
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Goller yenilerden asistler eskilerden
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