Göz göre göre gelen hezimet!

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçından 4-0'lık ağır bir mağlubiyet alarak ayrıldı. Deplasmanda Ajax'a kaybeden siyah-beyazlılar, maç boyunca etkisiz kaldı ve rakibine de yediği goller dışında çok sayıda pozisyon verdi. İşte Beşiktaş'ta mağlubiyetin nedenleri:Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maça Onana ve Al-Musrati ile başladı ve bu tercihişeklinde açıkladı. Ancak Beşiktaşhem ön alanda hem de savunmada buiki oyuncudan da "dinamizm" göremedi.Maçı faulsüz kapatan ikilinin toplam kaptığı top sayısı 1, pas arası 2 oldu.Eyüpspor'a karşı ligde 2-1'lik galibiyet elde ederken oldukça zorlanan ve rakibine net 3 gol pozisyonu sunan Beşiktaş bu kez kötü avlandı. Ajax 4 gol atarken 5 kez de Mert Günok'a takıldı.Takım savunmasının gösterdiği zafiyetnedeniyle bir kez daha defans oyuncularızor anlarla baş başa bırakıldı.Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Lugano deplasmanında 3-3 biten karşılaşmada olduğu gibi Rafa Silva'yı merkezden sola çekip Gedson'u ortada oynatan Hollandalı hocanın bu tercihi de sonuç vermedi. İki oyuncu da etkisiz kaldı.Yaz transfer döneminin sonunda kanatta oynaması niyetiyle takıma dahil edilen Joao Mario, iki maçın ardından kulübeye çekildi. Önce Rafa, sonradan ise Semih kanatta forma giyerken bir kez daha çizgi oyuncusu eksikliği görüldü.: Immobile'nin yerine sürpriz bir şekilde Mustafa Hekimoğlu 11'de başladı.. Henüz maç tecrübesi çok az olan 17 yaşındaki genç oyuncu, Ajax deplasmanında hiçbir varlık gösteremedi.Deneyimli hoca, sabit bir 11 üzerinden sadece 1-2 değişiklikle ilerlemeye çalışırken bazı oyuncular unutuldu.Muçi kadroya dahi zor girerken Ndour ise iki maçlık aranın ardından şans bulabildi.