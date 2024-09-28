Göz göre göre gelen hezimet!

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçından 4-0'lık ağır bir mağlubiyet alarak ayrıldı. Deplasmanda Ajax'a kaybeden siyah-beyazlılar, maç boyunca etkisiz kaldı ve rakibine de yediği goller dışında çok sayıda pozisyon verdi. İşte Beşiktaş'ta mağlubiyetin nedenleri:
1- FAUL BİLE YAPMADILAR:
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maça Onana ve Al-Musrati ile başladı ve bu tercihi "Amacımız dinamik olmaktı. İki 6 numarayla oynama ihtiyacı doğmuştu"
şeklinde açıkladı. Ancak Beşiktaş
hem ön alanda hem de savunmada bu
iki oyuncudan da "dinamizm" göremedi.
Maçı faulsüz kapatan ikilinin toplam kaptığı top sayısı 1, pas arası 2 oldu.
2- SAVUNMADA BÜYÜK ZAFİYET YAŞANIYOR:
Eyüpspor'a karşı ligde 2-1'lik galibiyet elde ederken oldukça zorlanan ve rakibine net 3 gol pozisyonu sunan Beşiktaş bu kez kötü avlandı. Ajax 4 gol atarken 5 kez de Mert Günok'a takıldı.
Beşiktaş ise maçı isabetli şut çekemeden bitirdi.
Takım savunmasının gösterdiği zafiyet
nedeniyle bir kez daha defans oyuncuları
zor anlarla baş başa bırakıldı.
3- GEDSON 10'A, RAFA SİLVA SOL KANADA OLMUYOR:
Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Lugano deplasmanında 3-3 biten karşılaşmada olduğu gibi Rafa Silva'yı merkezden sola çekip Gedson'u ortada oynatan Hollandalı hocanın bu tercihi de sonuç vermedi. İki oyuncu da etkisiz kaldı.
4- KANADI KIRIK KARTAL(!):
Yaz transfer döneminin sonunda kanatta oynaması niyetiyle takıma dahil edilen Joao Mario, iki maçın ardından kulübeye çekildi. Önce Rafa, sonradan ise Semih kanatta forma giyerken bir kez daha çizgi oyuncusu eksikliği görüldü.
5-MUSTAFA HEKİMOĞLU TECRÜBESİZ KALDI
: Immobile'nin yerine sürpriz bir şekilde Mustafa Hekimoğlu 11'de başladı. Van Bronckhorst'un bu tercihi ise gecenin tartışmalarından oldu
. Henüz maç tecrübesi çok az olan 17 yaşındaki genç oyuncu, Ajax deplasmanında hiçbir varlık gösteremedi.
6- KULÜBEDE UNUTULAN BİRÇOK YILDIZ VAR:
Deneyimli hoca, sabit bir 11 üzerinden sadece 1-2 değişiklikle ilerlemeye çalışırken bazı oyuncular unutuldu. Son 3 maça da Semih Kılıçsoy yedek çıktı. Salih Uçan bu sezon 14 dakika şans buldu.
Muçi kadroya dahi zor girerken Ndour ise iki maçlık aranın ardından şans bulabildi.