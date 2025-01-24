Graf ve ekibi geliyor

yeni scout şefi kısa süre içerisinde görevine başlayacak. Siyahbeyazlılar, bir süredir görüşme halinde olduğuGraf'ın, kendi ekibini de hazırladığı ve birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelerek kulüpteki görevine resmen başlayacağı kaydedildi. Son olarak Borussia Dortmund'da çalışan Alman futbol adamının, Beşiktaş'a beraberinde 4 scout daha getireceği ifade edildi.