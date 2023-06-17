Güneş isterse Kuzyaev imzalar

Siyah-beyazlıların transfer ekibi, orta sahaya takviye noktasında gözüne'i kestirdi. Beşiktaşlı idareciler, 30 yaşındaki oyuncuya resmi teklifte bulunmazkenZenit ile sözleşmesi iki hafta sonra resmen bitecek olan tecrübeli orta sahanın bonservissiz olması cezbediyor. Ancak deneyimli teknik adamın, ön libero ve 10 numara profili istediği bilinirken ağırlıklı olarak merkez orta sahada görev yapan Rus oyuncu konusunda görüşünün ne olacağı merak ediliyor.oyuncuyla görüşüp transferini bitirecek.