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Giriş Tarihi: 17.6.2023

Güneş isterse Kuzyaev imzalar

Ogün ŞAHİNOĞLU
Güneş isterse Kuzyaev imzalar

Zenit ile sözleşmesi sona erecek olan Rus orta sahaya, Beşiktaş teknik direktörü, ‘Olur’ yanıtı verdiği takdirde transfer bitirilecek

Siyah-beyazlıların transfer ekibi, orta sahaya takviye noktasında gözüne Daler Kuzyaev'i kestirdi. Beşiktaşlı idareciler, 30 yaşındaki oyuncuya resmi teklifte bulunmazken teknik direktör Şenol Güneş'in onayına sundu. Zenit ile sözleşmesi iki hafta sonra resmen bitecek olan tecrübeli orta sahanın bonservissiz olması cezbediyor. Ancak deneyimli teknik adamın, ön libero ve 10 numara profili istediği bilinirken ağırlıklı olarak merkez orta sahada görev yapan Rus oyuncu konusunda görüşünün ne olacağı merak ediliyor. Tecrübeli teknik adam "Olur" yanıtı verdiği takdirde, siyah-beyazlı yetkililer, vakit kaybetmeden harekete geçerek oyuncuyla görüşüp transferini bitirecek.

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Güneş isterse Kuzyaev imzalar
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