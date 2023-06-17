Güneş isterse Kuzyaev imzalar

Zenit ile sözleşmesi sona erecek olan Rus orta sahaya, Beşiktaş teknik direktörü, ‘Olur’ yanıtı verdiği takdirde transfer bitirilecek
Siyah-beyazlıların transfer ekibi, orta sahaya takviye noktasında gözüne DalerKuzyaev'i kestirdi. Beşiktaşlı idareciler, 30 yaşındaki oyuncuya resmi teklifte bulunmazken teknik direktörŞenol Güneş'in onayına sundu. Zenit ile sözleşmesi iki hafta sonra resmen bitecek olan tecrübeli orta sahanın bonservissiz olması cezbediyor. Ancak deneyimli teknik adamın, ön libero ve 10 numara profili istediği bilinirken ağırlıklı olarak merkez orta sahada görev yapan Rus oyuncu konusunda görüşünün ne olacağı merak ediliyor. Tecrübeliteknik adam "Olur" yanıtı verdiği takdirde,siyah-beyazlı yetkililer, vakit kaybetmedenharekete geçerek oyuncuyla görüşüp transferini bitirecek.