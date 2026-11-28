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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Trabzon Şubesi üyeleri, Batum'da yaşanan olaylara tepki gösterdi. Ortahisar ilçesinde bulunan Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen grup, Filistin'e destek sloganları attı. TÜGVA Trabzon İl Temsilcisi Hakan Özgören, Gürcistan polisinin müdahalesini şiddetle kınadıklarını belirterek, "Filistin halkının haklı mücadelesine destek olmak, zulme karşı ses yükseltmek ve insanlığın ortak vicdanını temsil etmek suç olamaz" dedi.