Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile oynadığı maçta Gürcü polisinin gereksiz müdahaleleri ve orantısız güç kullanması nedeniyle istenmeyen olaylar yaşandı. İlk müdahale taraftarların toplanma alanlarında geldi, gözaltılar oldu. Tek turnikeli stat girişinde izdiham oluşurken polis biber gazı kullandı. Tribünde Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı futbolseverlere güvenlik güçleri resmen saldırdı. Gerginlik oyun devam ederken de sürdü. Filistin'e destek için açılan pankartları toplamak isteyen güvenlik güçleri taraftarlara biber gazı ile müdahale edip şiddet uyguladı. Bunun üzerine Danimarkalı hakem Morten Krogh 26. dakikada oyunu durdurup yardımcıları ile birlikte soyunma odasına gitti. Futbolcular tribünleri sakinleştirmeye çalışırken Emirhan Topçu'nun "Bizimkileri dövüyorlar" şeklindeki sözleri dikkat çekti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Gürcü yetkililerle temasa geçmesi sonrasında polisin geri çekilmesi ve Beşiktaşlı yöneticilerin UEFA yetkilileri ile yaptığı görüşmelerin ardından hakemler ve takımlar yeniden sahaya çıktı. Yaklaşık 30 dakikalık duraksamanın ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.



UTANMAZ POLİS YUMRUK ATTI

Gürcistan polisinin gaddarca tavrı maç öncesi yaşanan olaylarda da görüldü. Bir güvenlik görevlisinin Beşiktaş taraftarına yumruklu saldırıda bulunması büyük tepki çekti



GÖZALTINA ALINANLARLA BİRLİKTE DÖNECEĞİZ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Gürcistan polisinin orantısız güç kullanmasının hoş olmadığını belirterek, "2 yaralı taraftarımız var, gözaltında olanlar var. Tahmin ediyorum, onları da alarak, yarın (bugün) hep birlikte döneceğiz. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız'a, bakanlarımıza ve kulüplerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Yaşananların hemen ardından Türk kulüpleri Beşiktaş'a destek mesajları yayımladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Müsabaka öncesinde ve sırasında taraftarlarımıza karşı orantısız güç kullanan güvenlik güçlerini şiddetle kınıyor, yaşanan olaylardan etkilenen taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Güvenlik güçlerinin taraftarlarımıza uyguladığı orantısız güçle ilgili olarak Batum Başkonsolosluğumuz ve UEFA nezdinde girişimlerde bulunulduğunu duyurur, her bir taraftarımız ülkemize sağ salim dönene kadar sürecin yakından takipçisi olacağımızı belirtiriz. Başkanımız Serdal Adalı ile bir görüşme gerçekleştiren ve süreci yakından takip ettiğini ifade ederek camiamıza ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunar; Gürcistan'da yaşanan üzücü olaylar nedeniyle dayanışma örneği sergileyerek kulübümüze ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten güzide kulüplerimize teşekkür ederiz." Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da olaylarını yakından takip ederken Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı yayınladı.

SABAH SPOR



BİR GÖRÜŞ

Mustafa ÇULCU

UEFA özür dilemeli

UEFA'NIN kabul edilemez hatalı politikaları, işine geldiği gibi bakış açıları ve uygulamaları olaylara çanak tutmuştur. Beşiktaş'a ceza vermeyi düşünmemeli esas cezayı kendine kesmeli, Türkiye'den ve Beşiktaş'tan özür dilemelidir. Beşiktaş'ın sportif hakları resmen çiğnenmiştir. UEFA'ya "Bu yaşananlar ve yaşatılanlar hangi sportif ilkeye uygundur?" diye soruyoruz. 38 yaşındaki Danimarkalı Morten Krogh UEFA'nın parlatmaya çalıştığı bir isim. Ömrü boyunca bu maçı unutamayacaktır da... Kaleci Wolff her topu bloke edişinde zamana oynadı, topları 12-15 saniye aralığında oyuna soktu. Önlem alamadı, idare etti. 11'de Diop'un müdahalesinde Oh yerde kaldı, sahada penaltı verse kabul edilirdi VAR karışmaz. 20'de Salih-Malede krizi yaşandı. Her iki oyuncuya sarı çıktı. Oyunun gerilmeye başladığı dakikalardı ve 26.30 olaylar nedeniyle oyun durdu. Uzun bir aradan sonra tekrar başlayan oyunda 45+2'de Ndidi'nin şutunda Vitor'un sol kolu genişleyen topun geçişini engelleyen set olan konumda Beşiktaş lehine verilen penaltı doğru. 79'da Vlahovic'in iptal edilen golünde ofsayt doğru. Hakem Krogh alışık olmadığı uykularını kaçıracak sıra dışı bir maçtan çıktı.

BİR GÖRÜŞ

Fatih DOĞAN

Arzumuz büyüktü

BEŞIKTAŞ UEFA tarafından adeta sürgün edildiği Batum'dan büyük bir zaferle çıktı. Dış etkenler saha içini de etkiledi. Rotasyon yapan İtaliano'nun kaleyi verdiği Doğan Alemdar'ın ilk 45'teki 3-4 net kurtarışla en iyi performansa imza atması sahanın özetiydi. Tribünlerde Filistin'e destek pankartları nedeniyle yaşanan gerginlik ve polis müdahalesi, 25. dakikadan itibaren futbolun önüne geçti. Bunun da etkisi göz ardı edilmemeli. İkinci yarıda Beşiktaş'ın kazanma arzusu arttı. Italiano'nun hücum hamleleriyle baskı yükseldi. Ancak gol bir türlü gelmiyordu. 75. dakikada Olaitan sahneye çıktı ve Beşiktaş'ı öne geçirdi. Bu gol yalnızca skoru değil, takımın öz güvenini de değiştirdi. 90. dakikada Orkun Kökçü'nün golüyle rahatlayan Beşiktaş, galibiyeti cebine koyduğunu düşünürken 90+4'te East'in golüne engel olamadı. İstatistiklerde de Beşiktaş'ın üstünlüğü ikinci yarıdaki as oyuncularının oyuna girmesiyle ve ikinci yarıdaki oyunuyla yükselmesiyle dikkat çekti: 27 şut, 10 isabet ve 11 korner. Hapoel'in 8 şutunun tamamının kaleyi bulması ise savunma ve kaleci performansı açısından önemli bir uyarıydı. Sonuç: Doğan Alemdar'ın performansı, Olaitan'ın enerjisi ve Orkun'un liderliği gecenin artılarıydı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör