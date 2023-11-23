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Giriş Tarihi: 23.11.2023

Hasan Arat’ın bombası Soler!

Hasan Arat’ın bombası Soler!

Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat, önceki gün Doha'ya giderek Paris Saint-Germain ve Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile görüşmelerde bulundu. Arat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ile PSG arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlamasına vardık. Anlaşmamız, gençlik gelişim merkezi ve antrenman merkezi konularında geniş çaplı işbirliğini de kapsıyor" ifadelerini kullandı. Arat'ın, Al-Khelaifi ile transferi için anlaşma sağladığı yıldızın, 26 yaşındaki İspanyol orta saha Carlos Soler olduğu öne sürüldü. Ayrıca Fransız basını, Beşiktaş'ın yine PSG'nin 21 yaşındaki forveti Hugo Ekitike ile ilgilendiğini belirtti. Bu arada Arat, yönetim listesinde yer alacak ilk üyeyi açıkladı: Garanti BBVA Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cüneyt Sezgin.

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Hasan Arat’ın bombası Soler!
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