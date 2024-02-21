Hayali var acelesi yok

Beşiktaş'ın parlayan genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Konyaspor maçını da boş geçmedi ve ligde attığı gol sayısını 8'e çıkardı. 18 yaşındaki forvetin yükselen performansı siyah-beyazlı camiayı mutlu ederken, Avrupa devlerinin de radarına girmesini sağladı.Ancak Semih'in sadeceBeşiktaş'a konsantre olduğuve eğitiminden, beslenmesine kadarözel uzmanlarla çalışan gençyeteneğin, gelişimi dışında hiçbirşeyle ilgilenmediği kaydedildi.Başarılı futbolcunun bu sezon amacı takımına Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandırmak ve 2024 Avrupa Şampiyonası için Türkiye A Milli Takımı'nın kadrosunda yer almak.Semih Kılıçsoy, 2024'teki performansıyla yıldız futbolcuları sollamayı başardı. Bu sene çıktığı 8 maçta 7 defa ağları sarsan 18 yaşındaki forvet, Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de 23 yaş ve altı en golcü futbolcu durumunda. Semih bu istatistikte Arsenal'in 22 yaşındaki İngiliz sağ kanat oyuncusu Bukayo Saka (6) ve Manchester United'ın 21'lik golcüsü Rasmus Hojlund'u (6) geride bıraktı.Lig'in 28. haftasında Galatasaray'la evinde karşılaşacak olan Beşkitaş'ta 8 isim ceza sınırında bulunuyor. Necip Uysal, Arthur Masuaku, Jonas Svensson, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bakhtiyor Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz ve Semih Kılıçsoy, bu hafta sonu İstanbul maçında kart görmeleri durumunda 3 Mart'ta oynanacak derbide forma giyemeyecekler.Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro İcardi hakkında TFF'ye başvuru yapacaklarını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "18 Şubat 2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Galatasaray müsabakasında,ilgili olarak gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF'nin ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır."