Hedef taraftara galibiyetle veda!

Elde kalan tek hedef olan üçüncülük için Beşiktaş, bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Sezonun son iç saha maçına çıkacak siyah-beyazlılar, taraftarına da 3 puanla veda etmeyi hedefliyor.
Beşiktaş'ın kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Teknik direktör Solskjaer, Rashica ve Mustafa'yı kulübeye çekecek ve yerlerine Keny Arroyo ile Ernest Muçi'ye ilk 11'de şans verecek.
Ayrıca geçen hafta özel sebepten dolayı kadroda olmayan Gedson Fernandes'in dönmesi bekleniyor.