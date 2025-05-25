Hedef taraftara galibiyetle veda!

Elde kalan tek hedef olan üçüncülük için Beşiktaş, bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.Beşiktaş'ın kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor.Ayrıca geçen hafta özel sebepten dolayı kadroda olmayan Gedson Fernandes'in dönmesi bekleniyor.