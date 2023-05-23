Hedefi büyük

Son 10 maçta 12 kez ağları sarsarak Beşiktaş’ın çıkışında başrolü oynayan Kamerunlu santrfor, ‘Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü’nü almak için çabalıyor
Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, çıkışını Adana Demirspor deplasmanında da sürdürdü. Siyahbeyazlıların geriden gelerek 4-1 kazandığı karşılaşmada iki kez ağları sarsan Kamerunlu yıldız, son 10 maçta 12 gole imza atmış oldu. Kırgın ayrıldığıBeşiktaş taraftarınaüçüncü dönemindekendisini affettiren31 yaşındaki santrfor, gösterdiğiperformansla takımınınçıkışında büyük roloynadı. Golcü oyuncu, Beşiktaş'ın başarısına odaklanırken bir diğer hedefini de Afrika'da 'Yılın Futbolcusu Ödülü'nü kazanmak olarak belirledi. Bu isteğini takım arkadaşlarıyla da paylaşan deneyimli ismin, kariyerine bu ödülü de eklemeyi arzu ettiği kaydedildi. Aboubakar, 2021- 2022'de Afrika Uluslar Kupası'nda attığı 8 golle krallığı ele almıştı.
BOBO'YU YAKALADI, TARİHE GEÇTİ
Tecrübeli oyuncu aynı zamanda Beşiktaş tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Dahaönce 2 kez Süper Lig,1 Türkiye Kupası sevinci yaşayan veher dönemine ayrı ayrı damga vuranbaşarılı futbolcu, 12 golle Bobo'nun Beşiktaştarihinde Süper Lig'de ayrı ayrıüç sezonda +11 gol atan yabancı futbolcurekoruna ortak oldu.
ÇOK RAKİBİ VAR
Geçtiğimiz yıl Senegalli kanat oyuncusu Sadio Mane'nin kazandığı 'Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü' için bu sene aday çok. Riyad Mahrez (M.City), Franck Kessie (Barcelona), Andre Onana (İnter) ve Kalidou Koulibaly (Chelsea) Aboubakar'ın en dişli rakipleri olarak öne çıkıyor.