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Giriş Tarihi: 23.5.2023

Hedefi büyük

Ogün ŞAHİNOĞLU
Hedefi büyük

Son 10 maçta 12 kez ağları sarsarak Beşiktaş’ın çıkışında başrolü oynayan Kamerunlu santrfor, ‘Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü’nü almak için çabalıyor

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, çıkışını Adana Demirspor deplasmanında da sürdürdü. Siyahbeyazlıların geriden gelerek 4-1 kazandığı karşılaşmada iki kez ağları sarsan Kamerunlu yıldız, son 10 maçta 12 gole imza atmış oldu. Kırgın ayrıldığı Beşiktaş taraftarına üçüncü döneminde kendisini affettiren 31 yaşındaki santrfor, gösterdiği performansla takımının çıkışında büyük rol oynadı. Golcü oyuncu, Beşiktaş'ın başarısına odaklanırken bir diğer hedefini de Afrika'da 'Yılın Futbolcusu Ödülü'nü kazanmak olarak belirledi. Bu isteğini takım arkadaşlarıyla da paylaşan deneyimli ismin, kariyerine bu ödülü de eklemeyi arzu ettiği kaydedildi. Aboubakar, 2021- 2022'de Afrika Uluslar Kupası'nda attığı 8 golle krallığı ele almıştı.

BOBO'YU YAKALADI, TARİHE GEÇTİ
Tecrübeli oyuncu aynı zamanda Beşiktaş tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Daha önce 2 kez Süper Lig, 1 Türkiye Kupası sevinci yaşayan ve her dönemine ayrı ayrı damga vuran başarılı futbolcu, 12 golle Bobo'nun Beşiktaş tarihinde Süper Lig'de ayrı ayrı üç sezonda +11 gol atan yabancı futbolcu rekoruna ortak oldu.

ÇOK RAKİBİ VAR
Geçtiğimiz yıl Senegalli kanat oyuncusu Sadio Mane'nin kazandığı 'Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü' için bu sene aday çok. Riyad Mahrez (M.City), Franck Kessie (Barcelona), Andre Onana (İnter) ve Kalidou Koulibaly (Chelsea) Aboubakar'ın en dişli rakipleri olarak öne çıkıyor.

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