Hedefi büyük

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, çıkışını Adana Demirspor deplasmanında da sürdürdü. Siyahbeyazlıların geriden gelerek 4-1 kazandığı karşılaşmada iki kez ağları sarsan Kamerunlu yıldız, son 10 maçta 12 gole imza atmış oldu.Golcü oyuncu, Beşiktaş'ın başarısına odaklanırken bir diğer hedefini de Afrika'da'nü kazanmak olarak belirledi. Bu isteğini takım arkadaşlarıyla da paylaşan deneyimli ismin, kariyerine bu ödülü de eklemeyi arzu ettiği kaydedildi. Aboubakar, 2021- 2022'de Afrika Uluslar Kupası'nda attığı 8 golle krallığı ele almıştı.Tecrübeli oyuncu aynı zamanda Beşiktaş tarihine adını altın harflerle yazdırdı.Geçtiğimiz yıl Senegalli kanat oyuncusu Sadio Mane'nin kazandığı 'Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü' için bu sene aday çok. Riyad Mahrez (M.City), Franck Kessie (Barcelona), Andre Onana (İnter) ve Kalidou Koulibaly (Chelsea) Aboubakar'ın en dişli rakipleri olarak öne çıkıyor.