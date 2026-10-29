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Giriş Tarihi: 29.10.2026

Herkese OH dedirtti!

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Herkese OH dedirtti!
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Hyeon-gyu Oh, son maçlardaki performansıyla ciddi çıkış yakaladı. Bu sezon 17 maçta 826 dakika sahada kalan Oh, 4 gol atarken 3 de asist yaptı. Deneyimli futbolcunun Vlahovic transferi sonrası ağırlıklı olarak kulübede vakit geçirmesine rağmen çalışmayı asla bırakmadığı ve Italiano'nun da gözüne girdiği aktarıldı. Rekabet halinde olduğu Vlahovic ile de çok iyi ilişkiye sahip olan Oh, aynı anda sahada oldukları maçlarda da takım arkadaşına olan uyumuyla dikkat çekti. Güney Koreli oyuncunun kendisini diri tutmasında İtaliano'nun payı büyük oldu. As ya da yedek diye bir kavramının olmadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, Oh'a kendisini önemli hissettirdi. Söz verdiği gibi kulübeye hapsetmeyip gerekli şansı tanıdı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Herkese OH dedirtti!
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