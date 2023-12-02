Herkesin payı var!

Transferde yapılan yanlış tercihlere, hazırlık döneminin iyi planlanmaması eklenince takım fizik kondisyon açısından zayıf kaldı. Hırvat antrenörlerin aşırı yüklemeleri sakatlıkları artırdı. Hepsinden önemlisi oyuncular kötü gidişe reaksiyon gösteremedi
Beşiktaş, evinde Club Brugge'den 5 gol yiyerek tarihi bir hezimet yaşadı. Takımın neden bu hale düştüğü sorgulanırken bağıra bağıra 'Geliyorum'diyen faciada, herkesin payı vardı. İşte madde madde siyah-beyazlıların dibevuruş hikâyesi:
YAPILAN TAKVİYELER VERİMSİZ KALDI
10 oyuncu transfer edildi. Amartey, Chamberlain, Rebic, Bailly ve Gökhan İnler, hazır gelmeyen oyunculardı. Ayrıca, fizik kalitesi düşük futbolcular kadroya katıldı. Stopere doğru tercih yapılmamasıve 10 numara alınmamasısıkıntı yarattı. Onana, Tayfur, Bakhtiyor, Rashica ve Emrecan da takıma verim sağlayamadı.
TEMPO BİR TÜRLÜ ARTIRILAMADI
Fizik kapasitesi düşük oyuncular, Konferans Ligi nedeniyle erken başlayan sezonda takımın tempo artırmakta zorlanmasına neden oldu. Kondisyon yetersiz kaldı.
HIRVATLARIN YÜKLEMESİ DAĞITTI
Burak Yılmaz'ın ekibine dahil ettiği Vukas ve Modric, takımıniyi çalışmadığını düşündüve sezon devam ederkentakıma yükleme yaptırdı.Ağır idmanlar, hiç adaleproblemi yaşamayan oyuncularındahi tek tek sakatlanmasınaneden oldu. Son 1.5 ayda bu nedenle adalesinde problem olan isimlerin sayısı çift haneye kadar ulaştı.
SAKATLANAN GERİ DÖNEMEDİ!
Tedavi sürecindeki oyuncuların bazıları, takıma dönmeye hazırlanırken yeniden ağrı şikâyetinde bulundu. Bu durum geri dönüşleriçok fazla uzattı.
AİDİYET DUYGUSUNU YİTİRDİLER
Sezonu Avrupa'daki seri galibiyetlerle açan Beşiktaş'ta işler kötü giderken oyuncu grubu reaksiyon veremedi. Bazı futbolcuların takıma aidiyeti sorgulanmaya başlandı. Ağrışikâyetleri sunan bazıoyuncuların da "İsteseoynar" durumunda olmalarınarağmen maçlardankaçtığı ileri sürüldü.
PROJELERİMİZ TAKLİT DEĞIL GERÇEK
BEŞİKTAŞ'IN başkan adayı Serdal Adalı, projeleri hakkında bilgi verdi. Adalı, "Taklit değil, gerçekleri yaptık. Ayakları yere basan projeler ürettik. Onlarınkine (Hasan Arat) benzer tarafları yok. Gayrimenkul projesini değersizleştirilmeye çalışsalar da bu Beşiktaş için kurtuluş, mali yönden rahata çıkma projesidir. Bu Beşiktaş'ın projesi, Serdal Adalı'nın değil" ifadelerini kullandı. Eski başkanların kendisini desteklediği yönündeki iddialara ise "Ben bunu hissetmedim" cevabını verdi.
KOCAELISPOR'UN MÜTHIŞ SERISI BITTI
TRENDYOL 1. Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, evinde Ümraniyespor'a 3-0 mağlup olarak şok yaşadı. Yeşil-siyahlıların 11 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. İkinci sıradaki Kocaeli 29 puanda kalırken, Ümraniye puanını 15'e yükseltti. Diğer müsabakada ise Çorum FK, deplasmanda Adanaspor'u 3-0 devirdi.