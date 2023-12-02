Herkesin payı var!

Beşiktaş, evinde Club Brugge'den 5 gol yiyerek tarihi bir hezimet yaşadı. Takımın neden bu hale düştüğü sorgulanırken bağıra bağıraherkesin payı vardı. İşte madde madde siyah-beyazlıların10 oyuncu transfer edildi. Amartey, Chamberlain, Rebic, Bailly ve Gökhan İnler, hazır gelmeyen oyunculardı. Ayrıca, fizik kalitesi düşük futbolcular kadroya katıldı.. Onana, Tayfur, Bakhtiyor, Rashica ve Emrecan da takıma verim sağlayamadı.Fizik kapasitesi düşük oyuncular, Konferans Ligi nedeniyle erken başlayan sezonda takımın tempo artırmakta zorlanmasına neden oldu. Kondisyon yetersiz kaldı.Burak Yılmaz'ın ekibine dahil ettiği Vukas ve Modric,Son 1.5 ayda bu nedenle adalesinde problem olan isimlerin sayısı çift haneye kadar ulaştı.Tedavi sürecindeki oyuncuların bazıları, takıma dönmeye hazırlanırken yeniden ağrı şikâyetinde bulundu.Sezonu Avrupa'daki seri galibiyetlerle açan Beşiktaş'ta işler kötü giderken oyuncu grubu reaksiyon veremedi. Bazı futbolcuların takıma aidiyeti sorgulanmaya başlandı.BEŞİKTAŞ'IN başkan adayı Serdal Adalı, projeleri hakkında bilgi verdi. Adalı, "Taklit değil, gerçekleri yaptık. Ayakları yere basan projeler ürettik. Onlarınkine (Hasan Arat) benzer tarafları yok. Gayrimenkul projesini değersizleştirilmeye çalışsalar da bu Beşiktaş için kurtuluş, mali yönden rahata çıkma projesidir. Bu Beşiktaş'ın projesi, Serdal Adalı'nın değil" ifadelerini kullandı. Eski başkanların kendisini desteklediği yönündeki iddialara ise "Ben bunu hissetmedim" cevabını verdi.TRENDYOL 1. Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, evinde Ümraniyespor'a 3-0 mağlup olarak şok yaşadı. Yeşil-siyahlıların 11 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. İkinci sıradaki Kocaeli 29 puanda kalırken, Ümraniye puanını 15'e yükseltti. Diğer müsabakada ise Çorum FK, deplasmanda Adanaspor'u 3-0 devirdi.