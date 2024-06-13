Hırslı&Savaşçı

Beşiktaş'ın 2+1 yıllığına kadrosuna kattığı ve dün gece İstanbul'a getirdiği Gabriel Paulista'nın, sezon başına maliyetiBonservisi elinde olan Brezilyalı yıldız, ilerleyen yaşına (33) rağmen mücadeleci yapısıyla Beşiktaş'ın savunmasına dinamizm getirecek.1-kariyerine Vitória Guimaraes ile başladı.2013'te Villarreal'in yolunu tuttu.2.5 sezon Premier Lig'de forma terlettikten sonra Valencia'ya 11 milyon Euro bedelle gitti. Tam 6.5 yıl boyunca Valencia'da oynadı.Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş istese de Atletico Madrid ile anlaştı.2-kalan sezonda 24 maçta 1896 dakika forma giydi. Kariyerinde 421 karşılaşmaya çıkan Paulista, 10 gol atarken, 6 da asist yaptı. 76 sarı kart, 9 kırmızı kart gördü.3-agresif ve savaşçı kimliğiyle bilinen tecrübeli isminBire birlerde ve hava toplarındaki etkisiyle de öne çıkan Brezilyalı isim, denge değil hamle stoperi olarak görülüyor.4-problemini sık yaşayan bir oyuncu değil. En son Ekim 2021'de sakatlandı ve 23 maç kaçırdı.5-4 kez kupa sevinci yaşarken hiç lig şampiyonluğu göremedi. Arsenal ile 2 kez İngiltere Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası; Valencia ile de İspanya Kupası'nı kaldırdı.Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst, bugün İstanbul'a gelecek. Hollandalı çalıştırıcı için Başkan Hasan Arat ve yöneticilerin katılımıyla yarın saat 11.00'de Tüpraş Stadyumu moda Merkezi'nde imza töreni düzenlenecek. Törende 1.5 yılığına kendisini Beşiktaşlı yapacak mukaveleye imza atacak olan Van Bronckhorst, 1 sezon için 1 milyon 300 bin Euro alacak.2015 yılında Paulista'yı Arsenal'e transfer eden efsane teknik direktör Arsene Wenger, tecrübeli futbolcu için şu ifadeleri kullanmıştı: "İspanya'ya başka bir stoperi izlemek için gitmiştim. Elimdeki kasetlerin hepsini otelde izledim. Yanımdakilere 'O kim? Bu adamı getirin, almak istiyorum' dedim. Paulista tipik bir defans oyuncusu. İyi savunmak isteyen, gerçek bir savunmacı. Çok çalışkan bir oyuncu."