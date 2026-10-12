Hoffenheim maçı öncesi kötü haber: Cerny yok!

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Beşiktaş'ta 14 resmi maçın 13'üne ilk 11 başlayan, sadece Amed Sportif karşılaşmasında sonradan oyuna giren Vaclav Cerny, dün ilk yarıda sakatlanıp saha kenarına geldi. Çekyalı oyuncu, 38. dakikada düştüğü yerden kalkamadı. Dizini tutan Cerny, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi ve yerini İlhan Fakılı'ya bıraktı. UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Hoffenheim ile Almanya'da karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda Cerny için teknik direktör İtaliano, "Hoffenheim maçını kaçıracak" açıklamasını yaptı. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 14 karşılaşmada 4 gol-2 asistle oynadı.