Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Hücum zengini Kartal!
Giriş Tarihi: 12.11.2026

Hücum zengini Kartal!

Rakip ağları 23 kez sarsan Kartal, ligde son 10 yılın en fazla gol attığı sezonunu yaşadı. Orkun, Vlahovic ve Olaitan 10’ar gole katkı yaparak başı çekti

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ogün ŞAHİNOĞLU Ogün ŞAHİNOĞLU
Hücum zengini Kartal!
  • ABONE OL

Siyah-beyazlılarda bu sezon yeni teknik direktör Vincenzo İtaliano ve kurulan kadro, oyunun özellikle hücum tarafında taraftarı mutlu etti. Rakip ağları 23 kez sarsan Kartal, ligde son 10 yılda en fazla gol attığı ilk 11 maçı geride bıraktı. Siyah-beyazlılarda skora yüksek katkı veren oyuncu sayısı da teknik heyeti sevindiren noktada oldu. Şu ana dek hem Süper Lig hem Avrupa'da oynanan 21 maçın sonunda Beşiktaş'ta 16 farklı futbolcu skora etki etti.

YEDEK GÜÇ OH DA HİÇ BOŞ DURMADI
Bu oyuncuların arasında 8 futbolcu 5 ve üzeri istatistiğe ulaşmayı başardı. Siyah-beyazlılarda 10'ar gol katkısı ile veren Orkun Kökçü (6 gol-4 asist), Junior Olaitan (3 gol-7 asist) ve Vlahovic (9 gol-1 asist) bu alanda zirveye yerleşti. Beninli orta saha Oliatan, İtaliano yönetiminde adeta yeniden doğarken, Sırp forvet de Türkiye'de kendini buldu. Yedek güç olarak sonradan oyuna giren Hyeon-gyu Oh ise 4 gol, 3 asistle 7 gole etkisini gösterdi. Belçikalı kanat Trossard da 6 gollük (2 gol-4 asist) performansa imza attı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#VİNCENZO İTALİANO #ORKUN KÖKÇÜ #BEŞİKTAŞ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hücum zengini Kartal!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA