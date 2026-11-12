Hücum zengini Kartal!

Siyah-beyazlılarda bu sezon yeni teknik direktör Vincenzo İtaliano ve kurulan kadro, oyunun özellikle hücum tarafında taraftarı mutlu etti. Rakip ağları 23 kez sarsan Kartal, ligde son 10 yılda en fazla gol attığı ilk 11 maçı geride bıraktı. Siyah-beyazlılarda skora yüksek katkı veren oyuncu sayısı da teknik heyeti sevindiren noktada oldu. Şu ana dek hem Süper Lig hem Avrupa'da oynanan 21 maçın sonunda Beşiktaş'ta 16 farklı futbolcu skora etki etti.

YEDEK GÜÇ OH DA HİÇ BOŞ DURMADI

Bu oyuncuların arasında 8 futbolcu 5 ve üzeri istatistiğe ulaşmayı başardı. Siyah-beyazlılarda 10'ar gol katkısı ile veren Orkun Kökçü (6 gol-4 asist), Junior Olaitan (3 gol-7 asist) ve Vlahovic (9 gol-1 asist) bu alanda zirveye yerleşti. Beninli orta saha Oliatan, İtaliano yönetiminde adeta yeniden doğarken, Sırp forvet de Türkiye'de kendini buldu. Yedek güç olarak sonradan oyuna giren Hyeon-gyu Oh ise 4 gol, 3 asistle 7 gole etkisini gösterdi. Belçikalı kanat Trossard da 6 gollük (2 gol-4 asist) performansa imza attı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör