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Giriş Tarihi: 8.4.2024

Hummels&Salih çıkarması

Ogün ŞAHİNOĞLU
Hummels&Salih çıkarması

B.Dortmund-Stuttgart maçını izleyen siyahbeyazlıların futbol koordinatörü; Mats Hummels için girişimlerde bulunurken daha önce telefonla görüştüğü Salih Özcan’la da yüz yüze konuşacak

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta futbol koordinatörü Samet Aybaba, Borussia Dortmund'un oyuncuları Mats Hummels ve Salih Özcan için Almanya'ya gitti. Dortmund'un Stuttgart'a 1-0 yenildiği karşılaşmayı da tribünden izledi. Stoper listesinin başında yer alan Hummels'in temsilcileriyle görüşecek olan Aybaba'nın, sezon sonunda sözleşmesi biten oyuncuyu ikna etmeye çalışacağı belirtildi. 35 yaşındaki futbolcuda anlaşma sağlanamazsa Sebastian Coates (Sporting), Robin Knoche (Union Berlin) ve Gabriel Paulista'ya (Atletico Madrid) yönelik girişimler başlayacak.

ÖNCE FUTBOLCU SONRA KULÜBÜYLE MASAYA OTURACAKLAR
Salih Özcan ile geçtiğimiz günlerde telefonda konuşan ve yeni sezonda kendisini Beşiktaş'ta görmek istediklerini söyleyen Samet Aybaba, milli futbolcuyla bir kez de yüz yüze görüşecek ve siyah-beyazlı kulübün geleceğe dönük planlarını anlatacak. 26 yaşındaki orta sahanın vereceği cevap olumlu olması halinde yönetim, Borussia Dortmund kulübünün yetkilileriyle görüşmelere başlayacak ve bonservisini almak için masaya oturacak.
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Hummels&Salih çıkarması
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