Hummels&Salih çıkarması

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta futbol koordinatörü Samet Aybaba, Borussia Dortmund'un oyuncuları Mats Hummels ve Salih Özcan için Almanya'ya gitti. Dortmund'un Stuttgart'a 1-0 yenildiği karşılaşmayı da tribünden izledi. Stoper listesinin başında yer alan Hummels'in temsilcileriyle görüşecek olan Aybaba'nın, sezon sonunda sözleşmesi biten oyuncuyu ikna etmeye çalışacağı belirtildi.. 26 yaşındaki ortasahanın vereceği cevap olumlu olmasıhalinde yönetim, Borussia Dortmundkulübünün yetkilileriyle görüşmelerebaşlayacak ve bonservisini almak içinmasaya oturacak.