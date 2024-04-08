Hummels&Salih çıkarması

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta futbol koordinatörü Samet Aybaba, Borussia Dortmund'un oyuncuları Mats Hummels ve Salih Özcan için Almanya'ya gitti. Dortmund'un Stuttgart'a 1-0 yenildiği karşılaşmayı da tribünden izledi. Stoper listesinin başında yer alan Hummels'in temsilcileriyle görüşecek olan Aybaba'nın, sezon sonunda sözleşmesi biten oyuncuyu ikna etmeye çalışacağı belirtildi. 35 yaşındaki futbolcuda anlaşma sağlanamazsa Sebastian Coates (Sporting), Robin Knoche (Union Berlin) ve Gabriel Paulista'ya (Atletico Madrid) yönelik girişimler başlayacak.
ÖNCE FUTBOLCU SONRA KULÜBÜYLE MASAYA OTURACAKLAR
Salih Özcan ile geçtiğimiz günlerde telefonda konuşan ve yeni sezonda kendisini Beşiktaş'ta görmek istediklerini söyleyen Samet Aybaba, milli futbolcuyla bir kez de yüz yüze görüşecek ve siyah-beyazlı kulübün geleceğe dönük planlarını anlatacak
. 26 yaşındaki orta
sahanın vereceği cevap olumlu olması
halinde yönetim, Borussia Dortmund
kulübünün yetkilileriyle görüşmelere
başlayacak ve bonservisini almak için
masaya oturacak.