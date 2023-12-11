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Giriş Tarihi: 11.12.2023

İcraat zamanı

Ogün ŞAHİNOĞLU
İcraat zamanı

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile toplantı yapıp atılacak adımları konuşacak olan Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba ikilisi, oyuncularla da bire bir görüşmelere başlayacak

Dolmabahçe'de kötü bir oyunla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-1 yenilerek şampiyonluk yarışının iyice uzağında kalan Beşiktaş'ta Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetim, değişim için düğmeye basıyor. Üst üste yaşanan sakatlıklar ve teknik sorunların yanı sıra takım içinde mental olarak da ciddi problemler olduğunu tespit eden siyahbeyazlı kurmaylar, oyuncuları toparlamak için girişimlere başlıyor. Futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar ile futbol koordinatörü Samet Aybaba'nın, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yapacağı toplantı sonrası adımlar hızla atılacak.

TAKIMDA GRUPLAŞMALAR VAR
Özellikle derbi sonrası Rıza Çalımbay'ın, "Lider oyuncuların kendine bir an önce çekidüzen vermesi gerekiyor" sözleri ve kaptanlardan Mert Günok'un, "Bireysel anlamda birçok oyuncu sorumluluk almalı" şeklindeki açıklaması yönetimin dikkatini çekti. Futbolcular arasında ciddi bir gruplaşma olduğu ve arkadaşlık bağının zedelendiği konuşulurken, Uçar ve Aybaba'nın bu konu üzerine gideceği ve yeniden aile ortamı oluşturulması için gerekenleri yapacakları öğrenildi. Oyuncularla tek tek görüşecek olan ikili, devre arasında gönderilecek isimler üzerine de ayrı bir çalışma yürütecek.




ABOUBAKAR'A AYRILIK KAPISI
Son 7 karşılaşmada skor üretemeyen, sonradan oyuna girdiği Fenerbahçe derbisinde de etkisiz kalan Aboubakar, taraftarın hedefinde... Beşiktaşlılar, performansı ciddi şekilde düşen Kamerunlu santrfora tepki gösterirken, yönetimin de devre arasında oyuncunun durumunu masaya yatırma kararı aldığı öğrenildi. Suudi Arabistan'dan talipleri olan 31 yaşındaki futbolcu için gelecek tekliflere kapı açık tutulacak.

3 YETMEZ 5 TRANSFER ŞART
SİYAH-BEYAZLI ekipte yeni yönetim göreve gelmeden önce kadroya stoper, ön libero ve kanat transferine ihtiyaç olduğunu düşünen teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, gelinen noktada takviye sayısını 5'e çıkardığı belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının son olarak sol bek ve santrfor konusunda da "Mutlaka alınmalı" notunu ilettiği kaydedildi. Beşiktaş'ın savunmanın soluna Freiburg U19'da forma giyen gurbetçi oyuncu Berkay Yılmaz ile ilgilendiği ifade edildi. Kanat içinse Adana Demirspor'un milli futbolcusu Yusuf Sarı listeye alındı.

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