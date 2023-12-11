İcraat zamanı

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile toplantı yapıp atılacak adımları konuşacak olan Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba ikilisi, oyuncularla da bire bir görüşmelere başlayacak
Dolmabahçe'de kötü bir oyunla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-1 yenilerek şampiyonluk yarışının iyice uzağında kalan Beşiktaş'ta Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetim, değişim için düğmeye basıyor. Üstüste yaşanan sakatlıklar ve teknik sorunlarınyanı sıra takım içinde mental olarak daciddi problemler olduğunu tespit eden siyahbeyazlıkurmaylar, oyuncuları toparlamakiçin girişimlere başlıyor. Futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar ile futbol koordinatörü Samet Aybaba'nın, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yapacağı toplantı sonrası adımlar hızla atılacak.
TAKIMDA GRUPLAŞMALAR VAR
Özellikle derbi sonrası Rıza Çalımbay'ın, "Lider oyuncularınkendine bir an önce çekidüzen vermesi gerekiyor"sözleri ve kaptanlardan Mert Günok'un, "Bireyselanlamda birçok oyuncu sorumluluk almalı"şeklindeki açıklaması yönetimin dikkatini çekti.Futbolcular arasında ciddi bir gruplaşma olduğuve arkadaşlık bağının zedelendiği konuşulurken,Uçar ve Aybaba'nın bu konu üzerinegideceği ve yeniden aile ortamı oluşturulmasıiçin gerekenleri yapacakları öğrenildi.Oyuncularla tek tek görüşecek olan ikili,devre arasında gönderilecek isimler üzerinede ayrı bir çalışma yürütecek.
ABOUBAKAR'A AYRILIK KAPISI
Son 7 karşılaşmada skor üretemeyen, sonradan oyuna girdiği Fenerbahçe derbisinde de etkisiz kalan Aboubakar, taraftarın hedefinde... Beşiktaşlılar, performansıciddi şekilde düşen Kamerunlu santrforatepki gösterirken, yönetimin de devrearasında oyuncunun durumunu masayayatırma kararı aldığı öğrenildi. Suudi Arabistan'dan talipleri olan 31 yaşındaki futbolcu için gelecek tekliflere kapı açık tutulacak.
3 YETMEZ 5 TRANSFER ŞART
SİYAH-BEYAZLI ekipte yeni yönetim göreve gelmeden önce kadroya stoper, ön libero ve kanat transferine ihtiyaç olduğunu düşünen teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, gelinen noktada takviye sayısını 5'e çıkardığı belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının son olarak sol bek ve santrfor konusunda da "Mutlaka alınmalı" notunu ilettiği kaydedildi. Beşiktaş'ın savunmanın soluna Freiburg U19'da forma giyengurbetçi oyuncu Berkay Yılmaz ile ilgilendiği ifade edildi. Kanat içinseAdana Demirspor'un milli futbolcusu Yusuf Sarı listeye alındı.