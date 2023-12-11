İcraat zamanı

Dolmabahçe'de kötü bir oyunla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-1 yenilerek şampiyonluk yarışının iyice uzağında kalan Beşiktaş'ta Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetim, değişim için düğmeye basıyor.Futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar ile futbol koordinatörü Samet Aybaba'nın, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yapacağı toplantı sonrası adımlar hızla atılacak.Özellikle derbi sonrası Rıza Çalımbay'ın,sözleri ve kaptanlardan Mert Günok'un,şeklindeki açıklaması yönetimin dikkatini çekti.Futbolcular arasında ciddi bir gruplaşma olduğuve arkadaşlık bağının zedelendiği konuşulurken,Uçar ve Aybaba'nın bu konu üzerinegideceği ve yeniden aile ortamı oluşturulmasıiçin gerekenleri yapacakları öğrenildi.Son 7 karşılaşmada skor üretemeyen, sonradan oyuna girdiği Fenerbahçe derbisinde de etkisiz kalan Aboubakar, taraftarın hedefinde...Suudi Arabistan'dan talipleri olan 31 yaşındaki futbolcu için gelecek tekliflere kapı açık tutulacak.SİYAH-BEYAZLI ekipte yeni yönetim göreve gelmeden önce kadroya stoper, ön libero ve kanat transferine ihtiyaç olduğunu düşünen teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, gelinen noktada takviye sayısını 5'e çıkardığı belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının son olarak sol bek ve santrfor konusunda danotunu ilettiği kaydedildi.