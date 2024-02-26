İdmandaki gibi oynamıyorlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, haklı bir galibiyet aldıklarını ancak takımda iyileştirmeleri gereken 3-4 konu olduğunu söyledi. İstanbulspor'a çok fazla kontratak fırsatı verdiklerini dile getiren Portekizli hoca,Çok fazla top kaybediyoruz. Topu ayakta çok fazla tutamıyoruz. Kaptıktan sonra basit bir şekilde rakibe geri veriyoruz. Topa daha çok sahip olmalıyız. Bizi büyük yapan şey bu.Oyuncular idmanlarda bazen çok iyi şeyler gösteriyorlar ancak maçlarda aynısını yapamıyorlar. Bunun nedeni güven kaybı ya da oyun karakteriyle ilgili bir sıkıntı olabilir. Daha çok çalışarak bu problemleri çözmemiz gerekiyor.Fernando Santos, önümüzdeki hafta Galatasaray'la karşılaşacak olmalarına rağmen ceza sınırındaki 8 futbolcusundan 4'ünü İstanbulspor müsabakasında ilk 11'de sahaya sürdü. Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes ve Zaynutdinov gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. İki oyuncu, Kartal'ın 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da kendi evinde Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.