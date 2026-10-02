İlk hediye Willock!

Beşiktaş, teknik direktör İtaliano'ya söz verdiği orta saha transferini ocak ayında bitirmek için düğmeye bastı. Yönetim, yaz döneminde çok uğraşmasına rağmen alamadığı Newcastle United'lı Joe Willock için yeniden girişimlerine başladı. İngiliz kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun da siyahbeyazlı kulübe gelmeye sıcak baktığı bildirildi. Kartal daha önce bu transfer için futbolcuyu ikna etmiş ancak Newcastle United 25 milyon Euro bonservis bedeli isteyince yönetim geri adım atmak zorunda kalmıştı. İngiliz ekibinin yeni sözleşme talebini kabul etmeyen tecrübeli futbolcunun, kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği belirtildi. Bu sezon 7 maçta forma giyen Willock 3 gol kaydetti.

'ÜMİT' VEREN REKABET

Beşiktaş'ta lige verilen aranın ardından savunma hattındaki rekabet daha da artacak. Stoper bölgesindeki alternatiflerin çoğalması İtaliano'nun elini güçlendirecek. Sağ stoperde Agbadou ile Djalo arasındaki forma rekabeti devam ediyor. Sol stoperde İtalyan hocanın vazgeçilmezi olan Emirhan, 11 maçın 10'una 11'de başladı ve gösterdiği performansla yeniden A Milli Takım'a çağrıldı. Bu savaşa Ümit Akdağ da dahil olacak. Henüz resmi karşılaşmaya çıkamayan 22 yaşındaki futbolcunun ekstra çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör