İlk planda yabancı var

Santos'u gönderip takımı bir kez daha altyapı sorumlusu Serdar Topraktepe'ye emanet eden Beşiktaşlı yetkililer, teknik adam konusuna sezon sonunda bakılacağını belirtse de çalışmalara hemen başladı. Yerlide sadece Sergen Yalçın'ın adını zikreden yöneticiler olsa da önceliğin yabancıdan yana olduğu kaydedildi.Qurbanov ile henüz bir temasın olmadığı belirtilirken, Terzic ise gelecek sezon Beşiktaş'ı çalıştırma fikrine olumsuz bakıyor.