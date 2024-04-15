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Giriş Tarihi: 15.4.2024

İlk planda yabancı var

İlk planda yabancı var

Teknik adam arayışına başlayarak Edin Terzic ve Qurban Qurbanov’u gündeme alan Beşiktaş yönetimi, yerli isimlerden sadece Sergen Yalçın’ı listeye dahil etti

Santos'u gönderip takımı bir kez daha altyapı sorumlusu Serdar Topraktepe'ye emanet eden Beşiktaşlı yetkililer, teknik adam konusuna sezon sonunda bakılacağını belirtse de çalışmalara hemen başladı. Yerlide sadece Sergen Yalçın'ın adını zikreden yöneticiler olsa da önceliğin yabancıdan yana olduğu kaydedildi. Bu doğrultuda Borussia Dortmund'u çalıştıran Edin Terzic ve Karabağ ile Azerbaycan'da ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluğu garantileyen ve Avrupa'da da başarılı işlere imza atan Qurban Qurbanov'un adı gündeme geldi. Qurbanov ile henüz bir temasın olmadığı belirtilirken, Terzic ise gelecek sezon Beşiktaş'ı çalıştırma fikrine olumsuz bakıyor.
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İlk planda yabancı var
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