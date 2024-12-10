İmmobile 3 hafta yok!

Fenerbahçe derbisinde sakatlanan İmmobile'den kötü haber geldi. 34 yaşındaki İtalyan forvetin uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada "Müsabakanın ardından ağrı hisseden Ciro İmmobile'nin yapılan klinik değerlendirmesi ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde,denildi. Tecrübeli futbolcu en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.