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Giriş Tarihi: 15.3.2025

İngilizler’in Semih aşkı!

Ogün ŞAHİNOĞLU
İngilizler’in Semih aşkı!

Lig ekiplerinin ilgisi sürüyor. Oyuncuya geçen yaz Aston Villa iki kez talip olmuş ancak 16 milyon Euro bonservis bedeli, 2 milyon Euro bonus ve takas önerisi geri çevrilmişti. Aynı şekilde Newcastle United da kış döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalmasına rağmen eli boş dönmüştü. Europa Calcio'da yer alan haberde; Newcastle'ın, 19 yaşındaki oyuncuya ilgilisinin devam ettiği ve bu transferin 15 milyon Euro'ya gerçekleşebileceği belirtildi. Ayrıca Aston Villa'nın da Semih için yeni bir teklifle gelmesi bekleniyor.

MORAL VE SERİ MAÇI
LİGDE 9 maçlık yenilmezlik serisi G.Antep mağlubiyeti ile son bulan Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Siyahbeyazlılar, rakibini yenerek hem yeni bir seri başlatmayı hem de G.Saray derbisi öncesi moral bulmayı hedefliyor.

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İngilizler’in Semih aşkı!
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