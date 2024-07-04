İsmajli harekâtı

Savunmayı Gabriel Paulista hamlesi yaparak sağlamlaştıran Beşiktaş, Sambacı'nın yanına partner arayışına girdi. Bu kapsamda siyah-beyazlı yönetim, İtalya'da Empoli forması giyen 27 yaşındaki stoper Ardian İsmajli'yi gündemine aldı.
Transferden sorumlu kurmaylar, tecrübeli stoper için kısa süre içinde resmi girişimlere başlayacak. İsmajli, Arnavutluk'un 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosuna çağrılsa da turnuvada süre alamadı. Kariyerinde Hajduk Split
ve Spezia
formaları da giyen oyuncunun Empoli ile sözleşmesi sene sonunda bitiyor. Oynadığı takımlarda toplamda 195 maça çıkan savunmacı, 3 gol-4 asistlik performans sergiledi.
BEŞİKTAŞ İSTEDİ AUGSBURG'A GİTTİ
Beşiktaş'ın
transfer gündemine gelen Bayern Münih II forması giyen Yusuf Kabadayı, tercihini Almanya'da kalmadan yana kullandı. Bild'in haberine göre; 20 yaşındaki hücum oyuncusu, 900 bin Euro bonservis+200 bin Euro bonus maddesiyle Augsburg'a transfer oldu.
Türk yeteneğin 2028 yılına kadar devam edecek bir sözleşmeye imza atacağı belirtildi.