İsmajli harekâtı

Savunmayı Gabriel Paulista hamlesi yaparak sağlamlaştıran Beşiktaş, Sambacı'nın yanına partner arayışına girdi. Bu kapsamdaTransferden sorumlu kurmaylar, tecrübeli stoper için kısa süre içinde resmi girişimlere başlayacak. İsmajli, Arnavutluk'un 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosuna çağrılsa da turnuvada süre alamadı. Kariyerindeveformaları da giyen oyuncunun Empoli ile sözleşmesi sene sonunda bitiyor.transfer gündemine gelen Bayern Münih II forması giyen Yusuf Kabadayı, tercihini Almanya'da kalmadan yana kullandı. Bild'in haberine göre;Türk yeteneğin 2028 yılına kadar devam edecek bir sözleşmeye imza atacağı belirtildi.