İşte Beşiktaş’ın gelecek sezon için transfer politikası 10 gidecek 10 gelecek

Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu doğru ve güçlü bir şekilde yeniden yapılandırmak için çalışmalarına şimdiden başladı.Kartal'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuların haricinde 10 isimle daha yollar ayrılacak. Yerlerine ise 10 takviye yapılacak. Özellikle gelecek sezon kontratı bulunan 18 yabancının çoğunu gönderip yeni sezonda değişecek 12 yabancı kuralına göre 4 takviye yapacak olan siyah-beyazlılar, ciddi bir yerli oyuncu atağına da girişti.Ayrıca eski oyuncusu Emirhan İlkhan da Beşiktaş'ın listesinde bulunan futbolculardan.Beşiktaşlı kurmaylar, milli futbolcular ve gurbetçi oyuncular üzerine çok geniş kapsamlı liste oluşturdu. Hedef ise kadronun Türk oyuncu sayısını ve kalitesini artırmak.