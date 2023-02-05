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Giriş Tarihi: 6.2.2023

İşte Beşiktaş’ta ipi çekilenler!

Ogün ŞAHİNOĞLU
İşte Beşiktaş’ta ipi çekilenler!

Sözleşmeleri biten 9 futbolcudan Cenk Tosun’un devam etmesi garanti. Arthur Masuaku’nun da opsiyonunun devreye girme ihtimali yüksek. Durumu belirsiz olanlar ise Tayfur Bingöl ve Nathan Redmond

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivasspor yenilgisinin ardından "Kalacaklar ve gideceklerle gelecek sezonun planlamasını yapacağız" ifadelerini kullanıp değişim sinyali vermişti. Siyah-beyazlılarda sezon sonunda 9 futbolcunun mukavelesi sona erecek. Bunlardan 5'i ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sözleşmesi devam eden ancak kadroda düşünülmeyenlerle birlikte gönderilecekler listesindeki sayının artması bekleniyor. İşte 9 oyuncunun durumu:

ATİBA HUTCHİNSON
39 yaşındaki emektar futbolcu, sezon sonu itibarıyla takımda yok. Kanadalı oyuncuya antrenörlük teklifi yapılacak ve karar kendisine bırakılacak.

JOSEF DE SOUZA
Bu sezon sakatlıklar nedeniyle verim alınamayan Brezilyalı orta saha ile yeni sözleşme yapılmayacak ve emekleri için teşekkür edilecek.

CENK TOSUN
Sözleşmesinde "Ligde 15 gol katkısı sağlarsa ya da 25 maça çıkarsa kontratı otomatik olarak uzar" maddesi bulunan Tosun Paşa ile şartların oluşması beklenmeden mukavele yapılacak. Ayrıca ücretinde iyileştirmeye gidilecek.




WELİNTON
33 yaşındaki tecrübeli stoper de son demlerinde. Haziran ayı geldiğinde kesin olarak takımdan ayrılacak.

NATHAN REDMOND
1 yıllık sözleşme imzalanan İngiliz futbolcunun genel performansı yeterli görülmüyor. Takıma katkısını yukarı taşımadığı takdirde o da Beşiktaş'a veda edecek.

ARTHUR MASUAKU
21 maçı geride bırakan deneyimli sol bek, 4 müsabakaya daha çıkması halinde otomatik olarak West Ham'dan 2.2 milyon Euro'ya bonservisi alınacak ve 3 yıllık kontratı devreye girecek. Teknik ekibin mevcut şartlarda futbolcuyu oynatmaktan başka çaresi görünmüyor.

TAYFUR BİNGÖL
Alanyaspor'dan kiralık olarak takıma gelen 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki satın alma opsiyonu maddesi 1.5 milyon Euro. Sezon sonuna doğru Alanyaspor ile bonservis üzerine pazarlık yapılması düşüncesi var.

DELE ALLİ:
İngiliz yıldız Beşiktaş'a gelmeden önce yaşadığı ağır düşüşü İstanbul macerasında da tersine çeviremedi. 26 yaşındaki oyuncu, sezon bitiminde Everton'a geri dönecek.

GEORGES-KEVİN N'KOUDOU
Beşiktaş'ta 4. sezonunu geçiren 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bugüne kadar hiç istikrar sağlayamadı. Performansı teknik heyeti memnun etmiyor. Gelen tekliflere de kapalı olan futbolcu, sezon sonu yolcu listesinde.

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İşte Beşiktaş’ta ipi çekilenler!
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