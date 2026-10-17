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Giriş Tarihi: 17.10.2026

İtaliano hem uçurdu hem uçtu!

48 yaşındaki çalıştırıcı, 15 karşılaşmada sadece 3 yenilgi aldı. 2.40 ile kariyerinin en iyi puan ortalamasını yakaladı. Ayrıca Beşiktaş tarihinde Avrupa’da çıktığı ilk iki maçı kazanan ikinci hoca oldu

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UĞUR ÇEM
İtaliano hem uçurdu hem uçtu!
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Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo İtaliano, siyahbeyazlı camiada beklentileri fazlasıyla karşıladı. Takımını Avrupa Ligi'nde lig aşamasına taşıyan İtalyan hoca, performansını gruplarda da sürdürdü. Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2'lik sonuçla devirip, Kupa 2'de yoluna kayıpsız devam eden deneyimli teknik adam, 15 maçta sadece 3 mağlubiyet aldı. Bu yenilgilerin 3'ü de deplasmanda (Alanya, Amed Sportif Faaliyetler, Kauno Zalgiris) geldi. 12 galibiyetle 2.40 puan ortalaması tutturan İtaliano, kariyerinin en iyi puan ortalamasını Beşiktaş'ta yakaladı. Bundan önceki en iyi derecesi, Serie C ekibi Arzignano'nun başındayken 2.00'dı. 48 yaşındaki çalıştırıcı, aynı zamanda Beşiktaş tarihinde Bernd Schuster'in (2010) ardından Avrupa kupalarının grup/lig aşamalarında çıktığı ilk iki maçtan galip ayrılan ikinci teknik direktör ünvanını aldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#VİNCENZO ITALİANO #HOFFENHEİM #BEŞİKTAŞ
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İtaliano hem uçurdu hem uçtu!
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