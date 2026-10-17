İtaliano hem uçurdu hem uçtu!

Beşiktaş
'ta teknik direktör Vincenzo İtaliano, siyahbeyazlı camiada beklentileri fazlasıyla karşıladı. Takımını Avrupa Ligi'nde lig aşamasına taşıyan İtalyan hoca, performansını gruplarda da sürdürdü. Hoffenheim
'ı deplasmanda 3-2'lik sonuçla devirip, Kupa 2'de yoluna kayıpsız devam eden deneyimli teknik adam, 15 maçta sadece 3 mağlubiyet aldı. Bu yenilgilerin 3'ü de deplasmanda (Alanya, Amed Sportif Faaliyetler, Kauno Zalgiris) geldi. 12 galibiyetle 2.40 puan ortalaması tutturan İtaliano, kariyerinin en iyi puan ortalamasını Beşiktaş'ta yakaladı. Bundan önceki en iyi derecesi, Serie C ekibi Arzignano'nun başındayken 2.00'dı. 48 yaşındaki çalıştırıcı, aynı zamanda Beşiktaş tarihinde Bernd Schuster'in (2010) ardından
Avrupa kupalarının grup/lig aşamalarında çıktığı ilk iki maçtan galip ayrılan ikinci teknik direktör ünvanını aldı.
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Mete Efendioğlu - Editör