İtaliano’dan ekstra mesai

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Beşiktaş'ın Alanyaspor ve Amedspor deplasmanlarında aldığı iki yenilgiyi aklından çıkaramayan teknik direktör Vincenzo İtaliano, ekibiyle birlikte kapsamlı bir analiz çalışması başlattı.Üst üste iki Anadolu deplasmanında yaşanan kayıplardaki konsantrasyon sorunu da İtaliano'nun merceği altında. Milli aranın ardından oldukça yoğun ve zorlu bir fikstüre giriş yapacak olan siyah-beyazlılar, hem lige hem de Avrupa'ya iyi başlamayı hedefliyor. Dönüşte ilk maçını Kocaelispor ile oynayacak olan Beşiktaş, ardından Hoffenheim deplasmanına gidecek.