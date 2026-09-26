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Giriş Tarihi: 26.09.2026

İtaliano’dan ekstra mesai

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İtaliano’dan ekstra mesai
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Beşiktaş'ın Alanyaspor ve Amedspor deplasmanlarında aldığı iki yenilgiyi aklından çıkaramayan teknik direktör Vincenzo İtaliano, ekibiyle birlikte kapsamlı bir analiz çalışması başlattı. İtalyan hocanın, söz konusu maçlardaki savunma zaaflarını ve hücumdaki eksiklikleri tek tek incelediği öğrenildi. Üst üste iki Anadolu deplasmanında yaşanan kayıplardaki konsantrasyon sorunu da İtaliano'nun merceği altında. Milli aranın ardından oldukça yoğun ve zorlu bir fikstüre giriş yapacak olan siyah-beyazlılar, hem lige hem de Avrupa'ya iyi başlamayı hedefliyor. Dönüşte ilk maçını Kocaelispor ile oynayacak olan Beşiktaş, ardından Hoffenheim deplasmanına gidecek.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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İtaliano’dan ekstra mesai
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