İtaliano’nun 3 kozu hazır!

17 futbolcusunu milli takımlara gönderen Beşiktaş'ta tek can sıkıcı konu Milot Rashica'nın 1 ay sürecek sakatlığı oldu. Hücumun üç önemli isminden gelen iyi haber ise teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun yüzünü güldürdü. Milli araya girilirken Orkun Kökçü'nün ayak parmağından, Leandro Trossard'ın topuğundan, Dusan Vlahovic'in de adalesinden problemi bulunuyordu. Bursa'daki İtalya maçından sonra Beşiktaş'a geri dönen Orkun tamamen iyileşti. Vlahovic'in tedavi süreci tamamlanırken Trossard'ın topuğundaki sorunu atlattığı belirtildi. Bu üç ismin yanı sıra İtalya karşılaşması öncesi antrenmanı yarıda bırakan Emirhan Topçu'nun da hazır hale geldiği kaydedildi. Bu oyuncuların, yarınki Kocaelispor maçında forma giyebilecek durumda olduğu ifade edildi.



EKİM AYI ÇOK ÇETİN GEÇECEK

Beşiktaş, ekim ayında 15 günde 5 ciddi sınava çıkacak. Yeni periyoda evinde Kocaelispor'u ağırlayarak başlayacak olan siyah-beyazlı ekip, ardından, Hoffenheim ve Trabzonspor deplasmanlarına gidecek. Kartal'ın ekim ayındaki son maçlarını ise evinde Crystal Palace ve Başakşehir'e karşı oynayacak. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, oyuncularıyla yaptığı toplantıda bu periyotta tüm oyuncularına ihtiyacı olduğu belirterek, yedek ve as ayırt etmeksizin herkese hazır olun mesajı verdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör