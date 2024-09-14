Joao Mario uçacak Ciro atacak

Kartal'da hedef, Trabzon deplasmanından da kayıpsız dönerek çıkışını sürdürmek. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yarın oynanacak zorlu maç öncesinde planlarını hazırladı, ilk 11'ini belirledi. Siyah-beyazlıların, Trabzon sınavına kalede Mert, savunmada Svensson, Paulista, Uduokhai ve Masuaku ile çıkması bekleniyor. Uduokhai'nin Sivasspor maçında sergilediği performanstan oldukça memnun kalan Hollandalı hoca, stoper ikilisini bozmama kararı aldı.
Orta sahada ise Musrati-Gedson ikilisi devam edecek.
İDMAN EKSİĞİ OLAN SEMİH KILIÇSOY KULÜBEDE
Kara Kartal'ı hücumda uçuşa hazırlayacak olan 4 isim ise Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile
olacak. Milli arada sakatlık yaşayan ve antrenmanları da kaçıran genç oyuncu Semih Kılıçsoy'un yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Mario'nun da ilk sınavına sol kanat forvet olarak çıkacağı kaydedildi.
CHAMBERLAİN KALDI, İDMANA ÇIKTI
Beşiktaş'ta
gönderilmek istenen
ancak ayrılmaya sıcak bakmayan
Alex Oxlade-Chamberlain
kendisine kulüp bulamadı ve yeniden
takımla sahaya çıktı. 2025-26 sezonu sonuna kadar siyah-beyazlılarla kontratı bulunan ve yıllık 2.5 milyon Euro imza parası alan oyuncu,
ara transfere kadar da kulüpte
kaldı. Beşiktaş yönetiminin, gelen tekliflerde
maaşının kalan kısmını vererek yıllık
2.5 milyon Euro'ya tamamlama tekliflerine
rağmen ayrılığa sıcak bakmayan
oyuncu dün antrenmanda
yer aldı.
ESKİ BAŞKANDAN TEPKİ
JOAO Mario transferine Benfica'nın eski başkanı Luis Filipe Vieira tepki gösterdi. Benfica yönetimini topa tutan Vieira, 149 maçta 36 gol-26 asistle oynayan yıldızlarının gönderilmesini eleştirdi.
AMARTEY İLE YOLLAR AYRILDI
BEŞİKTAŞ'TA beklenen performansı sergileyemeyen ve kadro planlamasında da düşünülmeyen Daniel Amartey'in sözleşmesi feshedildi. Siyah-beyazlı kulüp, karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını açıkladı. Kartal'ın geçen sezon başında bonservissiz kadroya kattığı 29 yaşındaki savunmacıya taksitler halinde 3 milyon Euro fesih ücreti ödeyeceği öğrenildi.