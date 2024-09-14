Joao Mario uçacak Ciro atacak

Kartal'da hedef, Trabzon deplasmanından da kayıpsız dönerek çıkışını sürdürmek. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yarın oynanacak zorlu maç öncesinde planlarını hazırladı, ilk 11'ini belirledi. Siyah-beyazlıların, Trabzon sınavına kalede Mert, savunmada Svensson, Paulista, Uduokhai ve Masuaku ile çıkması bekleniyor.Orta sahada ise Musrati-Gedson ikilisi devam edecek.Kara Kartal'ı hücumda uçuşa hazırlayacak olan 4 isim iseolacak. Milli arada sakatlık yaşayan ve antrenmanları da kaçıran genç oyuncu Semih Kılıçsoy'un yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.gönderilmek istenenancak ayrılmaya sıcak bakmayanAlex Oxlade-Chamberlainkendisine kulüp bulamadı ve yenidentakımla sahaya çıktı.ara transfere kadar da kulüptekaldı. Beşiktaş yönetiminin, gelen tekliflerdemaaşının kalan kısmını vererek yıllık2.5 milyon Euro'ya tamamlama tekliflerinerağmen ayrılığa sıcak bakmayanoyuncu dün antrenmandayer aldı.JOAO Mario transferine Benfica'nın eski başkanı Luis Filipe Vieira tepki gösterdi. Benfica yönetimini topa tutan Vieira, 149 maçta 36 gol-26 asistle oynayan yıldızlarının gönderilmesini eleştirdi.BEŞİKTAŞ'TA beklenen performansı sergileyemeyen ve kadro planlamasında da düşünülmeyen Daniel Amartey'in sözleşmesi feshedildi. Siyah-beyazlı kulüp, karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını açıkladı. Kartal'ın geçen sezon başında bonservissiz kadroya kattığı