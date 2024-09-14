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Giriş Tarihi: 14.9.2024

Joao Mario uçacak Ciro atacak

Hollandalı teknik adam, savunmada Paulista-Uduokhai ikilisini bozmayacak. Hücumda ise Rashica-Rafa-Immobile’nin yeni partneri Joao Mario olacak

Ogün ŞAHİNOĞLU
Joao Mario uçacak Ciro atacak
Kartal'da hedef, Trabzon deplasmanından da kayıpsız dönerek çıkışını sürdürmek. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yarın oynanacak zorlu maç öncesinde planlarını hazırladı, ilk 11'ini belirledi. Siyah-beyazlıların, Trabzon sınavına kalede Mert, savunmada Svensson, Paulista, Uduokhai ve Masuaku ile çıkması bekleniyor. Uduokhai'nin Sivasspor maçında sergilediği performanstan oldukça memnun kalan Hollandalı hoca, stoper ikilisini bozmama kararı aldı. Orta sahada ise Musrati-Gedson ikilisi devam edecek.

İDMAN EKSİĞİ OLAN SEMİH KILIÇSOY KULÜBEDE
Kara Kartal'ı hücumda uçuşa hazırlayacak olan 4 isim ise Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile olacak. Milli arada sakatlık yaşayan ve antrenmanları da kaçıran genç oyuncu Semih Kılıçsoy'un yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Mario'nun da ilk sınavına sol kanat forvet olarak çıkacağı kaydedildi.




CHAMBERLAİN KALDI, İDMANA ÇIKTI
Beşiktaş'ta gönderilmek istenen ancak ayrılmaya sıcak bakmayan Alex Oxlade-Chamberlain kendisine kulüp bulamadı ve yeniden takımla sahaya çıktı. 2025-26 sezonu sonuna kadar siyah-beyazlılarla kontratı bulunan ve yıllık 2.5 milyon Euro imza parası alan oyuncu, ara transfere kadar da kulüpte kaldı. Beşiktaş yönetiminin, gelen tekliflerde maaşının kalan kısmını vererek yıllık 2.5 milyon Euro'ya tamamlama tekliflerine rağmen ayrılığa sıcak bakmayan oyuncu dün antrenmanda yer aldı.

ESKİ BAŞKANDAN TEPKİ
JOAO Mario transferine Benfica'nın eski başkanı Luis Filipe Vieira tepki gösterdi. Benfica yönetimini topa tutan Vieira, 149 maçta 36 gol-26 asistle oynayan yıldızlarının gönderilmesini eleştirdi.

AMARTEY İLE YOLLAR AYRILDI
BEŞİKTAŞ'TA beklenen performansı sergileyemeyen ve kadro planlamasında da düşünülmeyen Daniel Amartey'in sözleşmesi feshedildi. Siyah-beyazlı kulüp, karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını açıkladı. Kartal'ın geçen sezon başında bonservissiz kadroya kattığı 29 yaşındaki savunmacıya taksitler halinde 3 milyon Euro fesih ücreti ödeyeceği öğrenildi.

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Joao Mario uçacak Ciro atacak
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