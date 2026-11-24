Beşiktaş'ın yıldızı Dusan Vlahovic, milli aranın ardından fırtına gibi dönüş yaptı. Konyaspor deplasmanında attığı 2 golle takımını sırtlayan Sırp futbolcu, gösterdiği genel performansla da büyük beğeni topladı. Uluslar Ligi'nde Sırbistan'ın davetine karşılık çözmesi gereken özel sorunları olduğunu belirtip izin alan 26 yaşındaki futbolcu, İstanbul'da kalarak çalışmalarını sürdürdü. Hem kendine vakit ayıran ve özel sorunlarını çözen tecrübeli santrfor hem de bu boşlukta fiziksel kalitesini yukarı çekip ekstra çalışmalara odaklanmıştı. Karşılığını 4-2 kazanılan Konyaspor maçında yaptığı dubleyle alan Vlahovic'in performansı, İtalyan basınının da gündemindeydi. Gazeteler başarılı oyuncunun eski takımına da göndermede bulunarak şu manşetleri attılar:

İSTANBUL VLAHOVİC'İN KEYFİNİ ÇIKARIYOR



CALCIOMERCATO: "Vlahovic durdurulamıyor! Konyaspor'a iki gol attı, 3 maçta 5 golle krallık yarışında zirveye çıktı. Vlahovic, İtaliano yönetimindeki Beşiktaş'ta altın günlerine döndü."

JUVENTUSNEWS24: "Vlahovic Türkiye'de giderek daha fazla öne çıkıyor! Eski Juventuslu, golleriyle Beşiktaş'ı sırtlıyor."

GOAL: "Vlahovic'in altın kasım ayı: 3 maçta 5 gol ve Konyaspor'a karşı duble! Türkiye'de gol krallığına yükseldi. İstanbul, Dusan'ın keyfini çıkarıyor."

TUTTOMERCATOWEB: Juventus, Vlahovic'i gördün mü? Beşiktaş'ta üst üste ikinci kez duble yaptı, gol sayısını çift haneye çıkardı."



ZİRVEYE KURULDU

TRENDYOL Süper Lig'de 11 gole ulaşan Dusan Vlahovic, Gift Orban'ı geride bırakarak krallıkta ilk sırayı aldı. Sırp yıldız, Beşiktaş'ın 21. yüzyılda 10 maçta 11 gole en hızlı ulaşan oyuncusu oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör