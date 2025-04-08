Kâbusun ucundan döndü

GEDSON 5. VİTESTE

Penaltıdan takımına eşitliği getiren Gedson Fernandes, kariyerinin en golcü dönemini yaşıyor. Portekizli orta saha, bu sezon Süper Lig'de 5 kez ağları sarsmayı başardı.



2025'TE DİREK DÖVÜYOR

KARTAL, 22. dakikada Rafa Silva ile direğe takıldı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 2025 yılında 9 kez ile en çok direğe topu nişanlayan ekip oldu.

MAÇLARA ALIŞAMIYORUZ

Salih Uçan, üçüncülüğü istediklerinin altını çizdi. Hedefe gitmek için her maçı kazanmaları gerektiğini belirten deneyimli oyuncu, şunları söyledi: "Maça alışamıyoruz, durgunluk oluyor, son zamanlarda eksik kaldık, daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Biz Beşiktaş'ız, 10 kişi de olsak 9 kişi de olsak hedefe ulaşmak için kazanmak zorundayız."





PAŞA GEÇİT VERMİYOR

Siyah-beyazlıların Kasımpaşa'ya bir türlü şansı tutmuyor. Kartal, rakibi ile ligde oynadığı son 9 maçın beşini kaybederken 2 kez kazandı, 2 beraberlik aldı.

İKİ GOL ATMAZSA 3 PUANI YOK!

Siyah-beyazlı takım, Ole Gunnar Solskjaer ile çıktığı ligdeki 9 maçta 5 galibiyet alırken bunların tamamında en az iki gol buldu. Kartal, en az iki golü göremediği karşılaşmalarda ise 2 beraberlik- 2 yenilgi aldı.

ÜÇ KRİTİK KARAR

Tayyip Talha, Yasin Özcan'a faulü sonrası sarı kart gördü. Ancak VAR uyarısı ile Kadir Sağlam, kırmızıya döndü.

İmmobile vuruşunda top Opoku'nun koluna gelirken hakem, kolun 'kapalı' olduğunu söyleyip devam kararı verdi.

Brekalo'nun Salih'in yüzüne doğru kolu ile yaptığı müdahale sonrasında Kadir Sağlam penaltı kararı verdi.