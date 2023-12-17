Kadro dışı kararı çok etkili oldu

Beşiktaş Kulübü'nün 2023 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan başkan Hasan Arat,dedi. Futbol şubesinin ivedilikle başarı odaklı yapılanmaya gideceğini dile getiren Arat, şöyle devam etti: "Kadro dışı kararlara çok etkili olmuştur. Karardan etkilenen futbolcularımız bizimle iletişime geçti. Gereğinin yapılacağı konusunda hemfikir olduk. Beşiktaş kulübünün büyüklüğü hafife alınmaz. Ara transferde gereken takviyeleri yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.""Borç, üç ayda yüzde 24 arttı. Önümüzde acı reçete var. 25 Eylül'de Tüpraş'tan 3 senelik sponsorluk parası geldi. 6 Ekim'de kongre kararı alındı. Para ne zaman harcandı, söyleyeyim mi?Kulübe ne kaldı araştırıyoruz. Enkaz edebiyatı yapmayacağız. Becerebiliyorsak 18 ayda bu işi becereceğiz, yapmazsak zaten iki ay sonra eleştirmeye başlarsınız. Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı kabul edilemez, camia olarak kınıyoruz. Geçtiğimiz yıl oyuncumuz Josef de Souza, Ankara'da hakemi korumaya çalıştığı için federasyon tarafından ceza almıştı.Söylediklerini bire bir yaşadık."kurulu toplantısında söz alan Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, kulübün borcunu açıkladı. Şentürk, borcun 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 8 milyar 282 milyon 243 bin 263 TL olduğunu söyledi.Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kulübün ekonomik refaha kavuşmasının planlı ve güvenilir insanlara bağlı olduğunu dile getirerek, "Para ile ödenebilecek bir borca sahip değiliz" ifadelerini kullandı. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın Beşiktaş'ın simge isimleri olduğunu, futbol şubesinin ayağa kalkmasında büyük rol oynayacaklarını belirten Yamantürk, Rıza Çalımbay için de "En azından 1.5 sene takımın başında kalması yerinde olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.Beşiktaş yönetimin teknik direktörlük konusunda bazı isimlerle görüşme yürüttüğü ileri sürülürken İspanya'dan önemli bir iddia gündeme geldi. AS gazetesinde yer alan haberde son olarak Villarreal'i çalıştıran Quique Setien'e siyah-beyazlıların teklif yaptığı kaydedildi. Uluslararası Spor Forumu'nda konuşan 65 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, "Beni Türkiye'den oraya gitmek için aradılar. Ama bunun hakkında düşünmem gerekiyor. En kısa sürede kararımı vereceğim" dedi.