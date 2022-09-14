Kale S.O.S. veriyor

Bu sezonun ilk yenilgisini Başakşehir karşısında alan Beşiktaş'ta kaleci sorunu da gündeme geldi. Kaleye isabet eden tek şutun gol olması, istatistiklere yansırken iki haftadır genç file bekçisi Emre Bilgin toplam 3 şutta 3 gol yedi.Sezona Ersin Destanoğlu ile başlayan teknik direktör Valerien İsmael, iki haftadır Emre Bilgin'i tercih ederken 18 yaşındaki kaleci,maçlarında kalesine gelen 3 isabetli şutta da gole engel olamadı. Ankaragücü maçında da Başakşehir maçında da kurtarabileceği pozisyonlara geçit verenErsin'deki düşüşün ise transfer dönemindegibi Avrupa hayalini gerçekleştirememesi ve sözleşme konusundan kaynaklı olduğu belirtiliyor. Sezon sonunda kontratı sona erecek olan 21 yaşındaki eldivene yönetimin 3 yıllık sözleşme önerdiği ancak henüz bir anlaşmanın çıkmadığı kaydedildi. İki kaleciden de verim alamayan Beşiktaş'ta uzun süredir sahalardan uzak kalanise dönüş maçı henüz net değil.Bu sezon Beşiktaş kalesine toplamda 13 isabetli şut geldi… Siyahbeyazlıların file bekçileri bu konuda büyük sorun yaşadı. Kara Kartal'ın kalesine gönderilen bu şutlardan 8'i filelerle buluştu.