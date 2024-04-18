Kara kartal’a Klopp’un Pep’i!

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verilmesinin ardından sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe çalıştıracak. Siyahbeyazlılar bu süreçte hoca adaylarıyla ilgili çalışmalar yürütecek. Başkan Hasan Arat ve yönetime de sunulan isimler bulunuyor. Bunlardan sonuncusu, Liverpool'da Jürgen Klopp'un yardımcılığını üstlenen Pepijn Linders oldu.sezon sonu İngiliz ekibine veda edecek olan Klopp'un ardından teknik direktörlük kariyerine başlamayı planlıyor. Daha önce Paulo Fonseca ve Brendan Rodgers gibi hocalarla çalışan 41 yaşındaki isim, Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen'de ise 22 maçlık teknik direktörlük deneyimi yaşamıştı.Siyahbeyazlıidareciler henüz girişimde bulunmazken,Pep ile ilgili değerlendirme yapılıyor.Hatta uzun yıllar Liverpoolforması terleten ve kariyerine şu anAjax'ta devam eden Jordan Henderson'ında devrede olduğu aktarıldı., Linders'ı yardımcı antrenörden ziyade 2. teknik adam olarak görürken, oyuncular tarafından da çok sevilen bir isim olduğu kaydedildi. Genç yaşından bu yana antrenörlük yapan ve futbol üzerine kitaplar da kaleme alan Pep, artık teknik adamlık yapmak istiyor.yaşındayken PSV altyapısında çalışma antrenörü olarak kariyerine başlayan Pep, ardından Porto U19'da aynı görevi üstlendi. Sonrasında Porto'da A Takım'a kadar çıkıp Fonseca ile çalıştı. Devamında ise 2014'te Liverpool U18 takımının antrenörü olan Hollandalı, ardından Klopp'un ekibine dahil oldu. 2015-18 arası Klopp ile çalıştıktan sonra NEC Nijmegen'e yarım sezonluğuna teknik direktör olarak gitti, 2018 yazında döndü ve o günden sonra kesintisiz şekilde Alman teknik adamın yardımcılığını üstlendi.