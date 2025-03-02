Karakter gösterdik

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, maçın ardından şunları söyledi: "İlk yarıda daha fazla gol atabilirdik. İkinci devrede rakip bizden daha iyiydi ama Beşiktaş karakterini göstermeyi başardık. Savaşma ruhumuz çok iyiydi. Herkes olumlu anlamda savunma yaptı ve savaştı. Her maçta yüzde yüzle oynayamazsınız ancak bu şekilde savaşılması beni mutlu eder. Futbol kolektif bir oyundur. Takım iyi performans sergilerse futbolcu da iyi oluyor.