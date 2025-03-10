Kartal 10’u istiyor

Solskjaer ile birlikte müthiş bir çıkış yakalayan siyah-beyazlı ekip, bugün evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Son 9 maçında 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Beşiktaş, rakibinden üç puan alarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı hedefliyor. Kartal'da Emrecan Terzi'nin sakatlığı devam ediyor. Tedavi sürecini tamamlayan ve bireysel çalışmalarına devam eden Necip Uysal'ın kadroda olması beklenmiyor. Takımla çalışmalara başlayan Gabriel Paulista ve son transferlerden Elan Ricardo'nun tribüne çıkması yüksek ihtimal. Öte yandan siyah-beyazlılarda Mert, Ersin ve İmmobile sarı kart ceza sınırında bulunuyor.