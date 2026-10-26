Kartal, Boz Baykuşlar’ın sadece 1 adım önünde!

Süper Lig'in geride kalan 8 haftalık bölümünde 3. yenilgisini geçtiğimiz hafta başında Trabzonspor'dan alan Beşiktaş, bugün evinde Başakşehir'i konuk edecek. İki takım arasındaki maçlarda tam bir denge var. Kartal, rakibine karşı 12 galibiyet alırken 11 kez yenildi. 16 müsabaka ise berabere bitti. Siyah-beyazlıların 50 golüne, turuncu-lacivertliler 49 golle karşılık verdi. Beşiktaş, Başakşehir'le evinde oynadığı 18 karşılaşmada sadece 7 kez kazanabildi. Rakibine karşı 4 mağlubiyeti olan siyah-beyazlılar, 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ve Miretti'nin yanı sıra Ümit Akdağ ve Rashica da sakatlık nedeniyle kadroda yok. Emirhan ise sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör