Kartal çöktü kaldı!

Konuk ekip; Winck, Aytaç ve Fall ile cezayı kesip üç puanı hanesine yazdırdıBeşiktaş'ındeneyimli kalecisi Mert Günok, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından reaksiyon veremedikleri için üzgün olduklarını söyledi. 35 yaşındaki eldiven, "Bu mağlubiyet için çok fazla söylenecek bir şey yok. Kötü oynadığımız ilk yarının sonunda bir gol bulduk, bu moralle maçı bitirmemiz gerekiyordu ama ikinci yarıda daha kötü bir oyunla mağlup olduk. Geçen hafta aldığımız yenilgiden sonra reaksiyon veremediğimiz için çok üzgünüz" dedi.Muçi, Galatasaray derbisinin ardından, Kasımpaşa maçında da fileleri havalandırdı. Ancak siyahbeyazlılar, üst üste oynanan bu iki karşılaşmayı kaybetti. Konyaspor mücadelesinde de Rafa Silva'ya asist yapan Arnavut oyuncu, son üç maçta takımına skor katkısı sağladı. 23 yaşındaki futbolcu, ligin 2. haftasında 4-2'lik Antalya galibiyetinde de ağları sarsmıştı.İlk yarıda yaptığı nefis ortayla Muçi'yi golü attıran Arthur Masuaku'ya Beşiktaşlı taraftarlar övgüler yağdırdı. Demokratik Kongolu sol beke sosyal medyada methiyeler düzülürken, işler ikinci yarıda tersine döndü. Kasımpaşa'yı öne geçiren golde topu rakibe kaptıran isim olan Masuaku, tribünler tarafından ıslıklandı. Taraftarlar, sosyal medyada da 30 yaşındaki oyuncuya tepki gösterdi.FELIX Uduokhai, bu sonuca kendilerinin izin verdiklerini söyledi. Siyah-beyazlı futbolcu "Maçı ikinci golü bularak koparmalıydık. İkinci yarı 3-0 kaybettik teknik olarak. Oyuna 90 dakika odaklanmalıyız. Kabul edilecek bir mağlubiyet değil" şeklinde konuştu.