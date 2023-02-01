Kartal dondu kaldı!

Bu sonuçla Kara Kartal'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdimaçın ilk dakikalarındapozisyonlar bulmaktazorlandı. Karagümrükise hızlı hücumlarlaetkili olan taraftı. Hemorta saha hem hücum hattındakioyuncular sürekli yer değişerek oynadı.İkinciyarıya iştahlı başlayan ve ilk devredekinin tersinebu kez savunmanın yerleşim hatasındanfaydalanarak savunma arkasına sarkan Borini'ninasistinde Ozdoev ile golü bulan ev sahibieşitliği yakaladı.Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçındaki iyi futbolunudün gece arattı ve iki puanı sahada bıraktı…Maçın bitiş düdüğünün ardından, hakeme itiraz edip eliyle iten Gedson Fernandes, sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ın bu hafta sonu deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. Gedson, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Takımımızda iyi oyuncular var. Ben olmasam da en iyi performansı göstereceklerdir" dedi.75. dakikada Beşiktaş ceza sahasında Diagne, Saiss'le girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karagümrük cephesi uzun süre penaltı itirazında bulundu. Ancak hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi.Cenk Tosun, bu sezon Süper Lig'de 9. golünü atarak, siyah-beyazlı takımın Süper Lig'deki en skorer ismi unvanını Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst'tan devraldı. Hollandalı yıldız, Beşiktaş formasıyla rakip fileleri 8 kez havalandırmıştı. Gol sayısını toplamda 12'ye çıkaran Cenk'in 2 de asisti bulunuyor.