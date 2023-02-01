Kartal dondu kaldı!

Siyah-beyazlıların formda ismi Cenk Tosun yine golünü attı. Takımını öne geçiren vuruşu yaparken bir topu da direkten döndü. Ev sahibi ekip, Ozdoev ile eşitliği yakaladı
Bu sonuçla Kara Kartal'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi Siyah-beyazlılarmaçın ilk dakikalarındapozisyonlar bulmaktazorlandı. Karagümrükise hızlı hücumlarlaetkili olan taraftı. Hemorta saha hem hücum hattındakioyuncular sürekli yer değişerek oynadı.Beşiktaş, önce Cenk ile direğe takıldı,birkaç dakika sonra yine TosunPaşa sahneye çıkarken bu kez ağlarıbuldu ve takımını öne geçirdi. İkinciyarıya iştahlı başlayan ve ilk devredekinin tersinebu kez savunmanın yerleşim hatasındanfaydalanarak savunma arkasına sarkan Borini'ninasistinde Ozdoev ile golü bulan ev sahibieşitliği yakaladı. Kalan bölümde ise Karagümrüksahasına çekilirken, Beşiktaş topa hakimolsa da üçüncü bölgede final yapmakta zorlandı.Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçındaki iyi futbolunudün gece arattı ve iki puanı sahada bıraktı…
GEDSONGÖZ GÖREGÖRE CEZALI
Maçın bitiş düdüğünün ardından, hakeme itiraz edip eliyle iten Gedson Fernandes, sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ın bu hafta sonu deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. Gedson, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Takımımızda iyi oyuncular var. Ben olmasam da en iyi performansı göstereceklerdir" dedi.
KARAGÜMRÜK'ÜN PENALTI ISYANI
75. dakikada Beşiktaş ceza sahasında Diagne, Saiss'le girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karagümrük cephesi uzun süre penaltı itirazında bulundu. Ancak hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi.
WEGHORST'USOLLADI
Cenk Tosun, bu sezon Süper Lig'de 9. golünü atarak, siyah-beyazlı takımın Süper Lig'deki en skorer ismi unvanını Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst'tan devraldı. Hollandalı yıldız, Beşiktaş formasıyla rakip fileleri 8 kez havalandırmıştı. Gol sayısını toplamda 12'ye çıkaran Cenk'in 2 de asisti bulunuyor.