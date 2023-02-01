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Giriş Tarihi: 1.2.2023

Kartal dondu kaldı!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kartal dondu kaldı!

Siyah-beyazlıların formda ismi Cenk Tosun yine golünü attı. Takımını öne geçiren vuruşu yaparken bir topu da direkten döndü. Ev sahibi ekip, Ozdoev ile eşitliği yakaladı

Bu sonuçla Kara Kartal'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi
Siyah-beyazlılar maçın ilk dakikalarında pozisyonlar bulmakta zorlandı. Karagümrük ise hızlı hücumlarla etkili olan taraftı. Hem orta saha hem hücum hattındaki oyuncular sürekli yer değişerek oynadı. Beşiktaş, önce Cenk ile direğe takıldı, birkaç dakika sonra yine Tosun Paşa sahneye çıkarken bu kez ağları buldu ve takımını öne geçirdi. İkinci yarıya iştahlı başlayan ve ilk devredekinin tersine bu kez savunmanın yerleşim hatasından faydalanarak savunma arkasına sarkan Borini'nin asistinde Ozdoev ile golü bulan ev sahibi eşitliği yakaladı. Kalan bölümde ise Karagümrük sahasına çekilirken, Beşiktaş topa hakim olsa da üçüncü bölgede final yapmakta zorlandı. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçındaki iyi futbolunu dün gece arattı ve iki puanı sahada bıraktı…

GEDSON GÖZ GÖRE GÖRE CEZALI
Maçın bitiş düdüğünün ardından, hakeme itiraz edip eliyle iten Gedson Fernandes, sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ın bu hafta sonu deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. Gedson, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Takımımızda iyi oyuncular var. Ben olmasam da en iyi performansı göstereceklerdir" dedi.

KARAGÜMRÜK'ÜN PENALTI ISYANI
75. dakikada Beşiktaş ceza sahasında Diagne, Saiss'le girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karagümrük cephesi uzun süre penaltı itirazında bulundu. Ancak hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi.

WEGHORST'U SOLLADI
Cenk Tosun, bu sezon Süper Lig'de 9. golünü atarak, siyah-beyazlı takımın Süper Lig'deki en skorer ismi unvanını Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst'tan devraldı. Hollandalı yıldız, Beşiktaş formasıyla rakip fileleri 8 kez havalandırmıştı. Gol sayısını toplamda 12'ye çıkaran Cenk'in 2 de asisti bulunuyor.

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