Kartal dört köşe

Beşiktaş, ilk hazırlık sınavını İstanbulspor'a karşı verdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in 4-2-3-1 şeklinde sahaya çıkardığı takım, ilk devre Redmond ve Cenk ile birkaç fırsat yakaladı. Muleka'nın pasındaağları buldu. İkinci yarı ise Beşiktaş uçuşa geçti. İlk yarıda santrfor oynayançıkaran Güneş, karşılığını buldu. Önce Cenk penaltıdan golü attı,51'de ise Muleka bu kez Dele Alli'ye servis yaptı ve kısa sürede fark 4'e çıktı. Kalan bölümde ise değişikliklerle birlikteancak skor tabelası aynı kaldı.Tosun Paşa bıraktığı yerden devam ediyor. Atıyor, attırıyor. Takımın hücumda en etkili ismiydi.Demokratik Kongolu oyuncu arkadaşlarına güzel servisler yaptı. Özellikle santrfora geçince daha etkili oldu.İngiliz futbolcu oyunda kaldığı süre boyunca iyi görüntü verdi. Ön alan presine katılan, mücadeleyi bırakmayan yıldız futbolcu önceki maçlarına nazaran daha özgüvenli bir oyun ortaya koydu.