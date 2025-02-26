Kartal hedefe yürüyor

10 NUMARA GOL!

BEŞİKTAŞ'IN yeni transferi Keny Arroyo, ilk 11'de çıktığı ilk maçta golünü atarak siftah yaptı. Gelir gelmez 10 numaralı formayı sırtına geçiren ve dün Antalya'da 10. dakikada ağları sarsan 19 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu, siyah-beyazlı formayla ilk sevincini yaşadı. Maç sonrası golünü taraftara armağan eden Arroyo, "Takıma her geçen gün daha çok alışıyorum. Soğuk havaya da alışıyorum. Burada çok mutluyum" dedi.

USTA BOŞ GEÇMİYOR

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, Antalya'da yine başrolü kaptı. Son Eyüpspor maçında 1 gol, 2 asistle yıldızlaşan tecrübeli oyuncu, dün de ağları sarsarak son 4 resmi maçta da rakipleri avladı. Bu sezon 5 kulvarda; Süper Kupa, Türkiye Kupası, Süper Lig, Avrupa Ligi ve Avrupa Ligi elemelerinde fileleri havalandıran 31 yaşındaki futbolcu, 35 müsabakada 13 gol, 9 asistle oynadı. 22 kez skora katkı sağlayan Rafa, takımın en skorer ismi durumunda.



SVENSSON BİTİREMEDİ

Beşiktaş'ta maça 11'de başlayan Jonas Svensson, 72. dakikada sakatlandı ve sekerek kenara geldi. Yerini Onur Bulut'a bırakan Norveçli sağ bekin net durumu bugün belli olacak.

YABANCI HAKEM BAŞVURUSU YAPILDI

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, Fenerbahçe ve G.Saray ile oynayacakları maçlara Slavko Vincic'in atanmasını istediklerini açıklamıştı. Siyah-beyazlı kulüp, dün konuyla ilgili resmi başvuruyu yaptı. Kartal, kendi oynayacakları derbileri yabancı hakemin yönetmesi talebini iletti

Fatih DOĞAN

Beşiktaş eşiği atladı

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda Antalyaspor karşısında ideale yakın bir 11'le çıkması Solskjaer'in kupayı ne kadar önemsediğinin ve Avrupa yolunu açık tutmak istediğinin net bir göstergesi. Beşiktaş taraftarının beklediği bir önemli konu da genç Güney Amerikalıların ne zaman forma giyeceğiydi. Arroyo ilk kez 11 şansını Antalya deplasmanında buldu. Attığı gol kadar topla olan ilişkisi, 'Sabır gösterilirse giderek gelişir ve faydalı olup bir yıldıza dönüşür' hissini uyandırdı. Ama Beşiktaş'ın gelişen oyunu gibi onun da alması gereken önemli mesafeler var. Masuaku'nun yönetimle karşılıklı anlaşarak opsiyonunun kaldırılmasından itibaren 3 maçtır performansını artırması, iki türlü değerlendirilebilir. 1-Solskjaer'in gözüne girip sezon sonunda kontrat yenilemek. 2-İstatistik ve piyasa yapıp sezon sonu transfer yapmak. Yaşayıp göreceğiz. Beşiktaş'ın Antalya deplasmanından galibiyetle ayrılması, hem Solskjaer hem de yönetim için önemli eşiklerden bir tanesiydi. Çünkü Beşiktaş kazanma kültürünü oluşturarak bunun kulvar fark etmeksizin devam ettiğini gösterdi.