Kartal kükredi

Rafa'dan 63 metrelik slalom

Orta sahanın gerisinden aldığı topu 63 metre süren Rafa Silva sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Davinson Sanchez'i çok rahat bir şekilde geçerken meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın kapattığı köşeden ağlara gönderdi.

Süper Mario!

Beşiktaş'taki tartışılan performansını Solskjaer'in takımın başına geçmesiyle birlikte pozitife çeviren Joao Mario, dün akşamki galibiyetin gizli kahramanıydı. Portekizli yıldız, atılan iki golün de asistini yaptı. Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 4 gole imza atan Mario, asistte de aynı sayıya ulaştı.



Büyük maçların takımı

Kötü bir sezon geçiren, son iki maçında sahada eksik kalan rakiplerine kaybeden Beşiktaş, ligin ilk beş sırasında yer alan takımlara karşı ise bambaşka bir performans sergiledi. 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 16 puan topladı. Fenerbahçe'yi 1-0 yenen, Eyüpspor'u 2-1 ve 3-1'lik skorlarla mağlup eden, Samsun'u deplasmanda 2-0'la geçip, evinde 0-0 berabere kalan Kartal, sezonun ilk yarısında 2-1 boyun eğdiği Galatasaray'ı dün akşam aynı skorla geçmeyi başardı.