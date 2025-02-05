Kartal kupada şen şakrak

Altın adam Muçi

Beşiktaş'ın Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, korner direğinin yanında aldığı topta kendi pozisyonunu hazırlayarak ceza sahası sağ çaprazından şık bir gol attı. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon altıncı kez fileleri havalandırdı. Ligde 4 defa ağları sarsan Muçi, bir golü de Avrupa Ligi'nde Malmö maçında kaydetmişti.





Rashica boş kaleye attırdı

İlk yarıda etkisiz görüntü çizen Beşiktaş'ta teknik direktör Solskjaer'in ikinci yarıda yaptığı hamleler oyuna hareketlilik getirdi. 72'de oyuna giren Rashica, 79'da Joao Mario'ya 'al da at' dedi. Portekizli futbolcuya sadece dokunmak kaldı. Siyah-beyazlılardaki tek golünü Avrupa Ligi'ndeki A.Bilbao maçında kaydeden Joao Mario, ikinci kez ağları sarstı.

Teknik ekibe takviye

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ekibi güçleniyor. Siyah-beyazlılar, 2017'den bu yana Manchester United'da görev yapan analist Tom Green'i teknik heyete dahil etti. Norveçli hoca ile de çalışan Green, bugün takıma katılacak. Solskjaer bu takviyeyle ilgili, "Tom, futbol görüşü iyi olan iyi bir analizci. Daha önce birlikte çalıştım. Bize değer katacak" diye konuştu.

Salih Uçan şoku

Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Salih Uçan, Kırklarelispor müsabakasında sağ omuzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle 73. dakikada yerini Jonas Svensson'a bıraktı. 32 yaşındaki futbolcunun durumu, bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacak. Salih bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 20 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.