Kartal Lindelöf’ü gözüne kestirdi

Transferde santrfor, ön libero ve kanat bölgelerine yoğunlaşan Beşiktaş, sol bek ve stopere de takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda fırsatları gözetleyen yönetim, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Manchester United'dan eski öğrencisi Victor Lindelöf'ü gündemine aldı. İngiliz ekibiyle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki stoperle Beşiktaş'ın yanı sıra Avrupa'dan birkaç kulübün daha ilgilendiği belirtildi. İsveçli yıldızın adı, ara transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılmıştı.

24 MAÇTA 1134 DAKİKA SAHADA KALDI

2017'den bu yana Manchester United formasını terleten tecrübeli oyuncu, bu sezon 24 maçta 1134 dakika sahada yer aldı. İsveçli stoperin, Ole Gunnar Solskjaer ile çalışmaya sıcak baktığı ifade edildi. Çünkü Lindelöf'e kariyerinde en fazla şansı Solskjaer verdi. Norveçli teknik adam, eski öğrencisine 129 maçta forma vererek adını vazgeçilmezleri arasına yazmıştı.



KİMDİR?

Stoperin yanı sıra sağ ve sol bekte oynayabilen Lindelöf'ün güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Manchester United, Benfica ve Vasteras'ın formalarını giydi. 71 kez İsveç Milli Takımı'nda yer aldı, skora 3 defa gol katkısı verdi.