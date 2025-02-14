Kartal nefes aldırmayacak!

Yarın sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo, Elon Ricardo ve takıma geri dönen Amir Hadziahmetovic ile yeni yüzlerini de sahneye çıkaracak. Bu 3 futbolcu kadroda yer alacak ancak ilk karşılaşmaya en az ikisinin kulübede başlamaları, gidişata göre sonradan takıma dahil olmaları bekleniyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in planı ise Athletic Bilbao'ya karşı 4-1 kazanılan zaferin oyununu sahaya yansıtmaktan geçiyor. Norveçli çalıştırıcı, hafta boyunca takıma ön alanda baskılı ve tempolu futbol sergilemeleri gerektiğini aktardı. Vakit harcamadan oyunu hızlandırıp, rakibi dengesiz yakalayarak sonuca gitmeyi hedefleyen Solskajer, oyun kurgusunu Bilbao maçında kanatlarda etkili performans gösteren Rashica ve Muçi üzerinden oluşturdu.

MANGAL KEYFİ!

Beşiktaşlı yöneticiler, birlikte yemek yedikleri futbolculara başarı dileğinde bulundu. Solskjaer, mangal başında poz verdi. Sonra Adana kebabı tattı.



Gedson belirsizliği

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in geçtiğimiz hafta yaşadığı sakatlık sonrası antrenman eksiği bulunuyor. Portekizli yıldızın maç kadrosuna alınsa dahi kulübede oturma ihtimali yüksek. Sivas maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen ve hafif sakatlığı bulunan Rafa Silva ise takımla çalışmalara başladı. Tecrübeli oyuncu ilk 11'de yer alacak.



Kaptanla 2 yıl daha

BEŞİKTAŞ'IN tecrübeli kaptanı Necip Uysal'ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin yenileneceği başkan Serdal Adalı tarafından açıklandı. 2009'dan bu yana A takım formasını terleten 34 yaşındaki oyuncunun, kontratının 1+1 yıl daha uzatılması bekleniyor. Futbolu siyahbeyazlı formayla noktalama isteyen Necip'in imzaya hazır olduğu ifade edildi.